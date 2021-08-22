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بمشاركة عربية واجنبية.. عراقية تحصد المركز الأول في بطولة علمية

احرزت الطالبة نرجس خالد، في الصف الخامس الابتدائي ضمن مدرسة الموهوبين في محافظة ذي قار، المركز الاول في بطولة Euro math 2021 التي اقيمت بدولة المانيا، بمشاركة دول عربية واجنبية.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، إن “الفوز جاء نتيجة تمكن الموهوبة الصغيرة من حل (73) مسألة رياضية في الضرب المعقد باستخدام تقنيات الفيدا بوقت زمني استغرق (180ثانية) فقط، للمستوى الثالث فئة الاقوياء بفارق كبير عن اقرب المنافسين لها”.

واعتبرت الوزارة، هذا المنجز “علامة مشرقة للعراق ولمحافظة ذي قار، فضلاً عن مدارس الموهوبين على وجه الخصوص، متمنيةً لها مزيداً من التألق والنجاح ورفع راية البلاد عاليا في المحافل الدولية”.

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