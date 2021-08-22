بيان من حركة التغيير الكوردستانية

في الوقت الذي نعبر فيه عن احترامنا وتقديرنا للجهود المبذولة من قبل هيئة النزاهة الاتحادية ، ندعو رئاسة الهيئة الموقرة الى وضع حد لعمليات الابتزاز والتهديد التي يمارسها احد اعضاء الهيئة بحق وزير الهجرة والمهجرين الاسبق الدكتور جاسم محمد الجاف ، فاذا كانت توجد ادلة على حصول فساد في عهده نرجو ان يقدمها الى القضاء الاتحادي ليقول كلمة الحق بدلا من هذا التشهير والتهديد المستمر منذ اكثر من سنة .

كما اننا نود ايضاح التالي ، ان الأخ الدكتور جاسم محمد لاينكر بأنه نقل مبلغا من المال من الوزارة الى الاقليم قبل شهر من انتهاء وزارته ، فالمبلغ تم صرفه على النازحين الموجودين داخل المخيمات في الاقليم وليس لتمويل حركة التغيير كما يدعي عضو الهيئة ، اما بخصوص ادعاءاته بأن الدكتور جاسم تلقى هدية سيارة فلا يوجد في القانون ما يمنع من تلقي اي شخص هدية اثناء تواجده خارج عمله ، اما بخصوص الاتهامات الاخلاقية فنحن نترفع عن الرد عليها ونطلب ايضا احالتها الى القضاء ، علما بأن حركة التغيير تحتفظ بحقها القانوني في الرد من خلال المحاكم المختصة .

عمر سيد علي

المنسق العام

الاحد 22/8/2012

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