دولة مجاورة للعراق تعلن تسجيل حالات بالمتحور “دلتا”

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل حالات بالمتحور “دلتا” من فيروس كورونا في المملكة.

وقال محمد خالد العبد العالي، إن “المتحور دلتا موجود في المملكة ومنتشر”، مؤكدا أن “هذا المتحور هو أكثر تحورات الفيروس إثارة للقلق، خاصة وأنه الأكثر انتشارا في العالم”.

وبين العبد العالي أنه تم تسجيل متحور “دلتا” في مختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى “أنه أسرع انتشارا، حيث بلغت سرعته ثلاثة أضعاف سرعة الفيروس الأساسي الذي تم تسجيله في بداية الأزمة”.

وأشار إلى أن “جرعة واحدة لا تكفي للوقاية من المتحور، ويجب تلقي جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا، إضافة إلى استكمال التحصين بجرعتين للحماية من هذا المتحور”.

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