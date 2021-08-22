غرق لاجئ من غربي كوردستان في زاخو

فقد لاجئ من غربي كوردستان (كوردستان سوريا) حياته بعد ظهر اليوم الأحد، غرقاً في قضاء زاخو بمحافظة دهوك.

المقدم بيوار عبد العزيز، المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في دهوك أفاد «حوالي الساعة 2 بعد ظهر اليوم، غرق شاب يبلغ من العمر 20 عاماً خلال سباحته في نهر قرية جم سيرمو».

وأشار إلى أن «الشاب لاجئ من غربي كوردستان من قاطني مخيم دوميز، كان قد جاء إلى التنزه قرب النهر».

ولفت إلى أن فرق الدفاع المدني انتشلت جثمان الشاب ونقلته إلى الطب العدلي.

الجدير بالذكر أنه خلال اليومين الماضيين فقد ثلاثة اشخاص حياتهم غرقاً في زاخو.

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