Posted on by

غرق لاجئ من غربي كوردستان في زاخو

فقد لاجئ من غربي كوردستان (كوردستان سوريا) حياته بعد ظهر اليوم الأحد، غرقاً في قضاء زاخو بمحافظة دهوك.

المقدم بيوار عبد العزيز، المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في دهوك أفاد  «حوالي الساعة 2 بعد ظهر اليوم، غرق شاب يبلغ من العمر 20 عاماً خلال سباحته في نهر قرية جم سيرمو».

وأشار إلى أن «الشاب لاجئ من غربي كوردستان من قاطني مخيم دوميز، كان قد جاء إلى التنزه قرب النهر».

ولفت إلى أن فرق الدفاع المدني انتشلت جثمان الشاب ونقلته إلى الطب العدلي.

الجدير بالذكر أنه خلال اليومين الماضيين فقد ثلاثة اشخاص حياتهم غرقاً في زاخو.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close