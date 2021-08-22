فرق جوالة لتعجيل المناعة المجتمعية ضد كورونا في العراق

بغداد/ فراس عدنان

أكدت وزارة الصحة، أمس السبت، تكثيف جهودها في زيادة نسب الملقحين ضد فايروس كورونا، معربة عن أملها في أن تسهم فرقها الجوالة في الوصول إلى فئات يصعب عليها مراجعة مراكز التطعيم، لافتة إلى أن الخطة الجديدة تستهدف تقويض الإصابات والوصول إلى المناعة المجتمعية بأقرب وقت، لكنها رأت ان الحديث ما زال مبكراً بالاستغناء عن الإجراءات الوقائية.

يأتي ذلك في وقت، رأت لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب أن خطورة الموقف الوبائي تأتي من زيادة أعداد الوفيات، مشيرة إلى أن العراق يستطيع بالكاد أن يتعامل مع الإصابات في الوقت الحالي.

ويقول المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، في حديث إلى (المدى)، إن “ما نطمح إليه هو أن تظهر نتائج التطعيم باللقاح المضاد لفايروس كورونا خلال المدة المقبلة، بانحسار أعداد الإصابات بالتزامن مع خطتنا في توسيع منافذ التلقيح، واعتماد الفرق الجوالة”.

وتابع البدر، أن “الوقت ما زال مبكراً للقول بأن التطعيم هو الكافي لعودة الحياة، فلا بد من إجراءات أخرى لإكمال الوقاية، ويكون ذلك من خلال الاستمرار بارتداء الكمامة والتعقيم، والتباعد الاجتماعي”.

وأشار، إلى أن “العديد من النداءات قد أطلقت من جميع الجهات ذات العلاقة بضرورة تطبيق هذه الإجراءات، لكننا نشهد تجاهلاً لها من قبل المجتمع”، وعدّ “الالتزام شبه منعدم في المناطق الشعبية”.

وشدد، على أن “الوزارة لجأت منذ مدة إلى حملة تطعيم ميدانية بدأت في مدينة الصدر منذ نحو عشرة أيام ويكون العمل على مدار 12 ساعة يوماً”.

ويواصل البدر، أن “اللجوء إلى الفرق الميدانية الهدف منه الوصول إلى الفئات التي لديها معوقات تمنع مراجعة المراكز الصحية لتلقي اللقاحات، لاسيما كبار السن والذين يعانون من مشكلات صحية، أو من الذين تصعب عليهم الحركة مثل المقعدين”.

وأورد، أن “الوزارة تحاول أن تسهّل الإجراءات بمختلف الوسائل على المواطنين، كالموظفين أو العاملين الذين لا يستطيعون ترك مهامهم، وبالتالي ستكون لهم فرصة الحصول على اللقاح حتى في أوقات متأخرة لغاية الساعة الثامنة مساء”.

ولفت البدر، إلى أن “اللقاحات التي اعتمدها العراق آمنة ورصينة ومن مناشئ عالمية، ولا توجد هناك أية مضاعفات أو أخطار من تلقيها”.

ونوه، إلى أن “الموقف الوبائي ما زال خطيراً والانخفاض الذي يحصل أحياناً لا يمكن التعويل عليه كثيراً”.

رغم ذلك يؤكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن “المبادرة ما زالت لدينا، ويمكن خلال أسابيع استيعاب الإصابات من خلال زيادة معدلات التلقيح والالتزام بالإجراءات الوقائية التي أقرتها اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية”.

ومضى البدر، إلى أن “الجهات الرقابية تكثف جهودها في محاسبة المخالفين للإجراءات الوقائية لاسيما أصحاب المطاعم والأسواق التجارية الذين تحصل لديهم تجمعات بشرية من دون الالتزام بالإجراءات حيث يعد ذلك مخالفة لتعليمات اللجنة العليا”.

من جانبه، أفاد عضو لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب حسن خلاطي بأن “خطورة الموقف الوبائي تأتي من مؤشرات عدة، أهمها ارتفاع أعداد الوفيات”.

وأضاف خلاطي، في تصريح إلى (المدى)،أن “ما يعانيه العراق في الوقت الحالي يأتي ضمن الموجة الوبائية الثالثة التي تجتاح العالم”.

وزاد، أن “الموقف في العراق مسيطر عليه بصعوبة بالغة، وبشق الأنفس نحاول أن لا ينهار الوضع الصحي، وهنا نتحدث عن مسؤولية مشتركة بين الجميع”.

وأوضح خلاطي، أن “جهود وزارة الصحة في هذا المجال تبدأ من استيعاب الأعداد المتزايدة من الإصابات التي تشمل إجراء الفحوصات المختبرية، ورقود المرضى في المستشفيات، والدخول إلى ردهات العناية المركزة، وتوفير الأوكسجين السائل، والأدوية الضرورية والمستوردة”.

ونوه خلاطي، إلى أن “اللجنة النيابية مع تشديد الإجراءات الأخرى باستثناء حظر التجوال، فنحن نؤيد التأكيد على ارتداء الكمامة ومنع التجمعات والتباعد الاجتماعي، بما في ذلك زيادة الاقبال على اللقاحات”.

وأردف، أن “العراق وصل إلى محصلة بإن الحظر غير مجد لصعوبة تطبيقه من جهة، ولأن الوضع الاقتصادي لا يسمح باللجوء إلى هذا الإجراء من جهة أخرى”.

وانتهى إلى أن “القرارات الحكومية التي ألزمت الموظفين بجلب بطاقات اللقاح أو الفحوص الدورية السلبية تأتي ضمن الجهود التي تسعى الدولة من خلالها إلى استيعاب الإصابات والوصول إلى المناعة المجتمعية، بالتزامن مع تلقي العراق للملايين من الجرعات ستأتي على وجبات لغاية نهاية العام الحالي”.

وكانت وزارة الصحة قد ذكرت في تصريحات صحفية أمس الأول أن اللقاح المعتمد في العراق يتطلب الحصول على جرعتين فقط، وهما كافيتان للحد من خطورة الفايروس ومنع الإصابة به بنسبة تصل إلى 93%، وإن حصلت الإصابة فأنها لن تستدعي الدخول إلى المستشفى.

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