فورن بوليسي: المزايا التي تتمتع بها بغداد تحول دون تكرار التجربة الأفغانية فيها

ترجمة / حامد أحمد

ربما لا يوجد احد صدم بالكارثة التي حدثت في أفغانستان بقدر ما صدم الشعب العراقي وهو يتابع الاحداث فيها. العراقيون قلقون أكثـر من أي شعب آخر من ان يواجه بلدهم مصيرا مشابها بسبب ما يعانيه البلد من فساد سياسي واداري ونظام المحسوبية، ولكن تشير الفورن بوليسي في تقريرها الى انه رغم ذلك فان بغداد تتمتع بميزات وعوامل تحول دون تعرضها لما حصل في كابول.

كثير من العراقيين التقت بهم الفورن بوليسي في تموز وآب اعربوا عن قلقهم من تبعات انسحاب القوات الأميركية على العراق بعد ان قررت الولايات المتحدة سحب قواتها من أفغانستان. وتساءلوا هل ان الولايات المتحدة ستنهي تواجدها في العراق ايضا المؤلف من 2500 جندي؟ واذا ما حصل هذا الانسحاب هل انه سيؤدي الى هيمنة فصائل مسلحة مدعومة من ايران على الوضع؟، او ان تهديد تنظيم داعش سيظهر من جديد؟ او ربما حدوث حرب أهلية؟ المشاهد المضطربة التي شهدها مطار كابول الاحد أثارت شعورا بالهاجس نفسه لدى كثير من العراقيين. لقد ذكرتهم باحداث عام 2014 وكيف ان القوات الأمنية العراقية في ذلك الحين عجزت عن صد مسلحي داعش وهم عبروا الحدود وسيطروا على مساحات شاسعة من البلاد وسيطر التنظيم على ثلاث محافظات. كانت الولايات المتحدة قد انسحبت من العراق عام 2011 ولكنها اضطرت للعودة الى العراق لايقاف المجازر التي كان يرتكبها تنظيم داعش بحق العراقيين. ويخشى العراقيون أيضا من تجدد المناقشات في واشنطن وبغداد حول الانسحاب الكامل للقوات الأميركية من العراق. كما حدث في عام 2011 كانت ايران تضغط على الحكومة العراقية بان تطلب من الولايات المتحدة المغادرة. وكما كان الوضع في ذلك الحين، فان واشنطن قد تكون الان اكثر رغبة بالامتثال لهذا.

من السهولة ادراج بعض أوجه التشابه بين الوضع السياسي في أفغانستان والعراق. كما هو الحال في أفغانستان فان حكومة العراق مقسمة على نهج المحاصصة والمحسوبية وليس على الكفاءة في قيادة البلد ومؤسساته. وان لم يكن هناك شيء فان العراق وأفغانستان يتنافسان على من هما الأكثر فسادا.

الكثير يخشون من ان الجدالات حول انسحاب القوات الأميركية التي تدور في بغداد الان قد تلاقي صدى في واشنطن، على اقل تقدير ان الفريق الذي انسحب من العراق في عام 2011 قد رجع للسلطة في الولايات المتحدة الان. هناك عراقيون يخشون من ان إدارة بايدن قد تتعايش مع حكومة عراقية تقع تحت سيطرة مجاميع مسلحة اذا ما أوقفت استهدافها للمصالح الأميركية. كثير من العراقيين يخشون من عواقب الموعد النهائي للإدارة الأميركية بسحب صنوفها المقاتلة من العراق بحلول نهاية عام 2021. ولكن رغم وجود هذه الجوانب المتشابهة بين البلدين، فان العراق بطبيعة الحال بلد مختلف تماما عن أفغانستان وهو ما يعطيه فرصة بان يتلافى وقوعه في المصير الذي لاقته كابول. على خلاف أفغانستان فان العراق له تاريخ من مؤسسات وطنية راسخة. وان الولايات المتحدة وبحزبيها الجمهوري والديمقراطي تدعم خيار البقاء في العراق وتوليها رئاسة التحالف الدولي ضد داعش لمنع التنظيم الإرهابي من الظهور من جديد وكذلك لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع العراق. علاوة على ذلك فان الولايات المتحدة لا يمكنها الركون لتجاهل التهديد الإقليمي الذي قد تفرضه ايران بتوسيع اجندتها في العراق. وكذلك ان نجاح المهمة الأميركية ضد داعش والقاعدة في سوريا يعتمد على التواجد الأميركي في العراق.

وتشير الفورن بوليسي الى انه لغرض ادامة العلاقات العراقية الأميركية أكثر فان ذلك يتطلب التحول نحو التركيز على الاستثمار ببناء وتطوير قدرات القوات العسكرية العراقية ومؤسساتها في مجال مكافحة الإرهاب ولاغراض أخرى. على واشنطن ان تبين بشكل واضح ان تغيير تصنيف تواجدها في العراق من تواجد عسكري الى تواجد لأغراض المشورة والتدريب هو لا يعني التخلي عن العراق. العراقيون تواقون الى ان يروا منافع هذه العلاقة في مجالات أخرى مثل التجارة والرعاية الصحية والتربية. وحاولت سلسلة من المياحثات الستراتيجية العراقية – الأميركية الوصول الى مثل هكذا هدف.

انتقال مهمة التواجد الاميركي في العراق من مهمة قتالية الى المشورة والتدريب لا يعني سحب التزامات الولايات المتحدة عن العراق او التخلي عن الحملة ضد تنظيم داعش. القوة المؤلفة من 2,500 مستشار عسكري سترسخ العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق وتؤشر على استمرارية دعم حلف الناتو والدعم الدولي للعراق.

بعد ما حدث في أفغانستان، قد يشكو زعماء عراقيون من ان الولايات المتحدة قد أصبحت شريكا لا يعول عليه. مع ذلك فان البحث عن شركاء آخرين سيزيد من عدم استقلالية العراق بالاعتماد على شركاء هم أصلا غير معول عليهم على نحو اكثر. أخيرا فان الكارثة التي حصلت في أفغانستان هي تذكير وتنبيه بانه على واشنطن وبغداد واربيل ان يعترفوا بان الفساد المتفشي في العراق هو التحدي الرئيس للامن الوطني للبلد وليس كعارض سلبي من عوارض التحول للنظام الديمقراطي.

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