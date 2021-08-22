ما لم يذكره سليم الجبوري في كتابه: “سليم .. حكاية السيرة والمسيرة”

علي قدوري

التحق سليم الجبوري بركب العملية السياسية في العراق منذ وقت مبكر من انطلاقها على يد ممثل الاحتلال الأمريكي، الحاكم المدني “بول بريمر”، كأحد ممثلي الطائفة السنية في لجنة كتابة الدستور (ولا أعلم من فوّضه وغيره بتمثيل السُنة في تلك اللجنة)، ولم يكن لسليم -كما لمعظم وجوه العملية السياسية- شأناً لا على المستوى الاجتماعي ولا السياسي قبل ذلك، بالرغم من انه اظهر انتماءه لجماعة الاخوان المسلمين، فرع العراق، التي اصبحت “الحزب الاسلامي العراقي”، بعد ان أشار المحتلون الأمريكان على قيادات الحزب -بحسب الدكتور محسن عبدالحميد، أمين عام الحزب آنذاك- بتسميتها بهذا الاسم لعدم إثارة حساسيات دول عربية أخرى كانت -ولاتزال- تحظر نشاط جماعة الاخوان المسلمين أو الحركات والاحزاب التي تنهل من فكرها.

وحول سيرة حياة سليم التي لم تذكرها المصادر-إلا اللهم في كتابه “حكاية السيرة والمسيرة” الذي ليس لديّ الفضول في قراءة ما بين دفتيه-، يُشير مُطلعون إلى انه وُلد لأب يعمل في الزراعة بقرية “الدولاب” إحدى القرى التابعة لقضاء المقدادية “شهربان”، وهو الابن الوحيد من والدته التي توفيت بعد انجابه، ليتزوج والده من زوجة ثانية وتنجب الأخوة -غير الاشقاء- لسليم، كل من اياد مدير اعماله وصفقاته، وإخوته الذين قُتل إثنين منهم في عام 2006، بحادث لم تتوصل التحقيقات لأي معلومات بشأنه، ليُقتل لاحقاً عم زوجته “جبّار” الذي كان يعمل معاوناً طبياً، ويُعد من وجوه الحزب الاسلامي في قرية “زحام” التي يسكنها غالبية اقارب سليم من ابناء عمومة والده من فخذ “الصباهنة” من عشيرة جبور البو طعمة، وقد تردد حينها ان مجموعة من تلك القرية قاموا بتصفية “جبَار” الذي بقي لفترة طويلة من الوقت يرفع الاذان ويعتلي منبر القرية ايام الجمعة، وكان قبل عام 2003، ينتقد سياسات النظام غمزاً مستغلاً صلة قرابته بالقايادات الحزبية في القرية آنذاك والتي تضمن له ان يكون في مأمن من المحاسبة، ليُبشر من ذات المنبر بعد احتلال العراق في عام 2003، بالجنة التي تنتظر البلاد بعد ازاحة ما يعتبره “الديكتاتورية والظلم”، ثم ليغض طرفه عن الفضائع التي ارتُكبت من قبل عناصر قوات الاحتلال الامريكي وميليشيات الاحتلال الايراني بالعراق وديالى لاحقاً، و”جبار” هذا كان متأثراً بأخيه مُدرس اللغة العربية “مهدي ابو سدير” والد زوجة سليم الجبوري، ومن المؤمنين بفكر الاإخوان المسلمين، وكان أحد اعضاء مجلس محافظة ديالى في

سنوات الاحتلال الأمريكي الاولى، ومن المُبشرين بقيام دولة العدل الإلهي في ظل حكم هذه الجماعة وباقي شركائها من تيارات الإسلام السياسي الشيعية والسُنية.

وعودٌ على بدء، فإن سليم دخل مضمار العملية السياسية بصفته عضواً في تنظيم “الحزب الإسلامي العراقي”، وبكونه حاصل على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة صدام -جامعة النهرين حالياً-، والتي سأترك للقاريء الكريم مهمة البحث عن الشروط التي كان يتطلبها دخول طالب ما في جامعة صدام قبل عام 2003، الامر الذي اهًله ليصبح عضواً لجنة كتابة الدستور، وليكون بذلك مشاركاً وشاهد زور على أهم فصل من فصول مأساة العملية السياسية، ليتم الاستفتاء عليه -وما شابه من إشكالات لا يسع المجال لذكرها- بصيغته الحالية، والذي كان ولايزال سبباً مباشراً في تدمير العراق وتأخره، لما احتواه من مواد وفقرات وديباجة “مُفخخة” اوجدت وضعاً هو الآخر مفخخاً عاشه ويعيشه العراق في ظل حكم العملية السياسية ووجوهها الكالحة، وفي النتيجة، تسبّب هذا الدستور بحصد أرواح عشرات الآلاف من العراقيين الابرياء واعاق اجسادهم.

لقد ترشّح سليم الجبوري لأول انتخابات تشريعية في عام 2005، بعد ان وعد أهالي قرى شمال المقدادية بانه سيجلب لهم جنة عدن بمجرد توليه عضوية مجلس النواب، وما إن تسلّم مقعده في المجلس حتى تنكّر لأبناء ديالى عامة ولأقاربه من ابناء القرى االمذكورة خاصة، بل شهدت المقدادية في فترة وجوده كرئيس لمجلس النواب، فضائع ومآسي كثيرة يندى لها جبين الانسانية، لعل من أبرزها مجزرة “بروانة” البشعة في عام 2015، التي راح ضحيتها العشرات ونفذتها ميليشيات بدر المجرمة، بحجة تعاون المغدورين مع تنظيم داعش الارهابي، إذ لم يحرك ساكناً حينها، بل لم يكن يجرؤ حتى على دخول المقدادية، وكان نفوذ اتفه عنصر ميليشاوي آنذاك اقوى بكثير من نفوذ وتأثير سليم في الشارع، كما شهد سليم قبل ذلك وخلال وجوده في السلطة التشريعية في عام 2013 مجزرة مروعة اخرى نفذها المالكي وميليشياته وهي مجزرة “جامع سارية” في بعقوبة ضد المعتصمين العُزّل، وبعد ان فقد سليم مصداقيته لدى اهالي ديالى عامة والمقدادية خاصة، لم يتمكن خلال انتخابات عام 2010، من جمع اصوات تؤهله للحصول على مقعد واحد في مجلس النواب، ليتم لاحقاً وفي إجراء غير قانوني منحه مقعد الدكتور اسامة التكريتي، امين عام الحزب الاسلامي، الذي ترك العمل السياسي في العراق وعاد إلى منفاه الاختياري في لندن، والذي صرح لاحقاً في مؤتمر دولي لتنظيم الاخوان المسلمين بان تجربة الحزب الاسلامي في العملية السياسية قد فشلت فشلا ذريعاً، واعترافه بانه لا يمكن الجمع بين السياسة والدين في عالم اليوم، وصرح قبل التكريتي

كذلك الدكتور عمر عبدالستار، الذي قال بان الاخوان وايران وجهان لعملة واحدة وانهما من عوامل الجاهلية وان الخروج منهما هو الخروج إلى الاسلام.

وبالرغم من كل ذلك يواصل سليم تشبثه بالعملية السياسية التي كما يبدو انه رهنَ مصيره ووجوده بها، بل ويُصر بتعويله عليها، حتى بعد اعتراف أبرز وجوهها بفشلها، ليعود هذه المرة بعد استراحة بسيطة في قصره بالعاصمة الاردنية عمان، وبعد ترك موقعه في الحزب الاسلامي نائباً للامين العام للحزب في عام 2017، وتأسيسه للتجمع المدني للإصلاح (عمل) وتوليه رئاسته، شأنه في ذلك شأن غيره من اعضاء الاحزاب والتيارات الاسلامية الذين اقدموا على ترك احزابهم كنوع من التكتيك السياسي لا غير، وان التجربة اثبتت بان اجرائهم هذا لم يحُل دون عودتهم وانتمائهم سراً لتنظيماتهم الاصلية التي حصلوا من خلالها على مناصبهم وامتيازاتهم.

إن ما دعاني إلى كتابة هذا المقال هو الحملة الماراثونية الدؤوبة لسليم الجبوري في قرى قضاء المقدادية منذ بدء الحملات الدعائية لمرشحي الانتخابات المُبكرة لمجلس النواب العراقي المقررة في تشرين الاول المقبل (والتي يتردد اليوم عن قيام قوى سياسية بجهود حثيثة لتأجيلها إلى موعدها الاعتيادي الذي يحين في نيسان 2022)، وإدعاء تأثره خلال زياراته بشكاوى ومعاناة امهات ثكالى فُجعن بقتل وتغييب ابنائهن على ايدي حلفاء سليم السياسيين، ميليشيات بدر وغيرها من الميليشيات الشيعية التي تدار بشكل مباشر من قبل الارهابي العميل ايراني الهوى والانتماء هادي العامري، الذي اعلن في تصريح تلفزيوني عن ان منطقة قرى شمال المقدادية “منطقة داعشية مئة بالمئة”، وذلك خلال بدء ما يسمى بـ”الحرب على داعش”، وجاء إعلانه تحديداً من منطقة صدور ديالى، التي تُشكل مفتاح الإنطلاق لهذه القرى، ومن بينها القرى التي من المفترض ان سليما ينسب اليها، وقد برّ العامري بوعده وحّرر هذه القرى من خرافة داعش، لكنه وعناصره المجرمة المنفلتة فعلوا ما لم يفعله المغول والتتار من قبل، فقاموا باحراق وتجريف بساتينها الغنّاء، التي كانت تزخر بشتى انواع الفاكهة، وتُشكل جزءا مهماً من سلّة فواكه العراق، وبعدما اهانت فصائل حشده الشعبي واذلّت وداست على كرامة معظم عوائل هذه المناطق، التي عادت من رحلة التهجير المريرة، لتجد واقعاً اكثر بؤساً واهانة من التهجير ذاته، بل اصبح حلم هذه العوائل اليوم العودة إلى المناطق التي هجروا إليها في مدن وقصبات شمال العراق!؟

يجري كل ذلك وسليم وبعض اقاربه من المغمورين والسُذج وانصاف المتعلمين يُصرون على الرقص على جراح اهالي تلك القرى، من خلال ترشحهم للانتخابات، واجترارهم لذات الكذب الذي ردّده قبلهم سليم ولايزال دون كلل ولا ملل، وبما عُرف عنهم من إجادة متوارثة للكذب، يعدون الناس

بالجنة التي وعدهم بها سليم قبل ذلك واخلف وعده، وليس امام البسطاء سوى تصديق هذه الوعود لان الغريق يتعلق بقشة!؟

لقد عُرف عن سليم واقاربه الكذب والتلون تبعاً للظروف جيلاً بعد جيل، فقد كانوا في فترة حُكم البعث يتسابقون في كسب ود امين سر الشعبة وامين سر الفرع وعضو القيادة القطرية للحزب، ويقيمون لهم الولائم الكبيرة، ويأبى هؤلاء الا ان يُكملوا مشوارهم ومسيرتهم “النفاقية” من خلال اقامة نفس تلك الولائم لهادي العامري وقياداته وعناصره الميلشياوية، بل ويبالغون في اكرامهم مقابل ما يرمونه لهم من الفتات بتعيين ابنائهم في الوية الحشد التي تم تشكيلها في تلك القرى، او تعيينهم في بعض الوظائف، بالرغم من علم هؤلاء بحجم التآمر على المنطقة الذي تنفذه هذه الميليشيات، واستمرارها باستنزاف ثرواتها وسرقة كل ما يمكن بيعه، لدرجة ان اصبح معظم المنتسبين للحشد في مناطق المقدادية من الاثرياء واصحاب المشاريع الكبيرة بعد ان كانوا لا يملكون قوت يومهم، ويعلم عناصر الحشد من اقارب سليم جيداً ان استمرار وجود جيوب تابعة لتنظيم داعش الارهابي ما هي الا سياسة خبيثة لميليشيات ايران، وكذبة ومسرحية ممجوجة الغرض منها استمرار نهب خيرات تلك المناطق وضمان وجود الحشد فيها، لان المنطق يقول بانه من غير المعقول بقاء عناصر محدودة متخفية في بعض المناطق وعصيّة على قوات جيش وحشد جرارة يتجهيزات وامكانيات كبيرة، من دون التمكن من القضاء عليها، بينما الحقيقة انها حجة لنسب كل جريمة إلى شماعة داعش، وتنفيذ كل مؤامرة باسمه.

يحصل كل ذلك ولايزال سليم يُبشر بمستقبل افضل لتلك المناطق وللعراق، ويتشبث بالعملية السياسية التي اعترف استاذه اسامة التكريتي بانها فشلت، وانها “شغلة مال سرسرية … ونوع من التياسة”، وانهم دخلوا السياسة من باب غير الباب الطبيعي!؟

ختاماً اقول ان إعلان سليم عن تشكيله كيان مدني ومغادرته الشكليّة لتنظيم الاخوان المسلمين، لا يعفيه من تحمُّل مسؤولية الفضائع التي ارتكبت وترتكب بحق ابناء قرى شمال المقدادية، وان سليم “الاسلامي” هو ذاته سليم “المدني” المُتحمس لعملية سياسية اذلّت واهانت اهله ودمرّت مناطقهم واحالتها اثرا بعد عين، كما اقول في هذا المقام ما قاله اجدادنا العرب في المثل، ان “غداً لناظره قريب”، واتلو في السياق قوله تعالى “وتلك الايام نداولها بين الناس”، وأنبه كذلك بانه “ولات ساعة مندم … وان العاقل من اتعظ بغيره”.

والله من وراء القصد.

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