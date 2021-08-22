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منظمة تطالب الادارة الامريكية بالتعجيل بالانسحاب الامريكى الكامل من العراق

Image previewبيان صحفى

طالبت منظمة العدل والتنمية للدراسات الادارة الامريكية والرئيس الامريكى بايدن والبنتاغون بالتعجيل بانسحاب كامل للقوات الامريكية من العراق على غرار افغانستان

واكد المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى ان العراق لا يحتاج الى وجود القوات الامريكية فالقوات الامنية العراقية والقوات المسلحة العراقية نجحت فى القضاء على الارهاب وعلى تنظيم الدولة الاسلامية بالعراق ولا وجود لتنظيم القاعدة فى العراق مما يستدعى انسحاب كامل لكافة القوات الامريكية من الاراضى العراقية

وقالت المنظمة ان القرار الصائب الذى ينبغى ان تتخذه الادارة الامريكية هو التعجيل بسحب كافة القوات الامريكية من العراق قبل نهاية العام الجارى 2021 وترك العراقيين يقررون مصيرهم بانفسهم فالعراق لا يحتاج لوجود القوات الامريكية او قوات التحالف

الدولى كما ان عدم انسحاب القوات الامريكية من العراق قد يعرضها لعدة مخاطر

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