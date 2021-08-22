منظمة تطالب الادارة الامريكية بالتعجيل بالانسحاب الامريكى الكامل من العراق

بيان صحفى

طالبت منظمة العدل والتنمية للدراسات الادارة الامريكية والرئيس الامريكى بايدن والبنتاغون بالتعجيل بانسحاب كامل للقوات الامريكية من العراق على غرار افغانستان

واكد المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى ان العراق لا يحتاج الى وجود القوات الامريكية فالقوات الامنية العراقية والقوات المسلحة العراقية نجحت فى القضاء على الارهاب وعلى تنظيم الدولة الاسلامية بالعراق ولا وجود لتنظيم القاعدة فى العراق مما يستدعى انسحاب كامل لكافة القوات الامريكية من الاراضى العراقية

وقالت المنظمة ان القرار الصائب الذى ينبغى ان تتخذه الادارة الامريكية هو التعجيل بسحب كافة القوات الامريكية من العراق قبل نهاية العام الجارى 2021 وترك العراقيين يقررون مصيرهم بانفسهم فالعراق لا يحتاج لوجود القوات الامريكية او قوات التحالف

الدولى كما ان عدم انسحاب القوات الامريكية من العراق قد يعرضها لعدة مخاطر

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