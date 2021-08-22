4 شبان من كوباني يتعرضون لضرب مبرح على يد حرس الحدود التركي‎‎

تعرض أربعة شبان كورد من مدينة كوباني في غربي كوردستان (كوردستان سوريا) إلى ضرب مبرح على يد حرس الحدود التركي، أثناء محاولتهم العبور إلى شمالي كوردستان (كوردستان تركيا) بشكل «غير قانوني».

بالصدد، قال الناشط الحقوقي محمود علو من مدينة كوباني ، إن «أربعة شبان كورد تعرضوا إلى ضرب مبرح مساء السبت على يد الجندرمة التركية، أثناء محاولتهم العبور إلى تركيا من ريف كوباني بشكل غير قانوني».

وأضاف أن «هؤلاء الشباب، وهم (عبد القادر محمد حجي، محمد مصطفى أحمد، عمر شاهين بركل، ومحمد حسن حمو)، نقلوا إلى المشفى لتلقي العلاج».

ويضطر الكثير من الشباب الكورد إلى ترك غربي كوردستان نتيجة الأوضاع المعيشية الصعبة والتجنيد الإجباري الذي تفرضه إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD.

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