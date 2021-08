أزمة المياه والجفاف تهدد أكثر من 12 مليون شخص في سوريا والعراق

تنذرُ مجموعات الإغاثة العاملة في المنطقة بأن أكثر من 12 مليون شخص في سوريا والعراق لا يملكون القدرة على الوصول إلى المياه والغذاء والكهرباء، وتحثُّ بشدة على اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة أزمة المياه الحادة.

انتشار ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض مستويات الأمطار والجفاف في جميع أنحاء المنطقة، أدى إلى حرمان الأهالي من مياه الشرب ومياه الري. كما عطل عمليات توليد الكهرباء نتيجةً لنفاذ مياه السدود، مما يؤثر بدوره على عمل المرافق العامة الأساسية، بما في ذلك الخدمات الصحية.

يعتمد أكثر من خمسة ملايين شخص في سوريا بشكل مباشر على نهر الفرات. وفي العراق يهدد فقدان الوصول إلى مياه الفرات بالإضافة إلى الجفاف، ما لا يقل عن سبعة ملايين شخص، ويضع نحو 400 كلم2 من الأراضي الزراعية في خطر الجفاف التام. ويوشك سدان في شمال سوريا، يمدون ثلاثة ملايين شخص بالكهرباء، على الإغلاق. شهدت المجتمعات المحلية في الحسكة وحلب والرقة ودير الزور، علاوة على النازحين في المخيمات، منذ انخفاض المياه، ارتفاعًا في تفشي الأمراض المنقولة بواسطة المياه، مثل الإسهال.

في العراق جفت المياه المغذية لمساحات شاسعة من الأراضي الزراعية ومصائد الأسماك ومنشآت توليد الطاقة ومصادر مياه الشرب. من المتوقع أن إنتاج القمح سينخفض بنسبة 17 بالمئة في محافظة نينوى نتيجة للجفاف، أما في إقليم كردستان العراق من المتوقع أن ينخفض ​الإنتاج ​بمقدار النصف. في محافظة الأنبار بعض العائلات التي لا يمكنها الاستفادة من مياه النهر تنفق نحو 80 دولار أمريكي شهرياً لشراء المياه.

“إن الانهيار الكلي في إنتاج المياه والغذاء لملايين السوريين والعراقيين بات أمراً وشيك الحدوث” يقول كارستن هانسن المدير الإقليمي للمجلس النرويجي للاجئين “مع استمرار نزوح مئات الآلاف من العراقيين وفرار الكثيرين بحثاً عن النجاة في سوريا، فإن أزمة المياه الحالية ستتحول قريباً إلى كارثة غير مسبوقة، وتدفع المزيد من الأشخاص إلى النزوح”.

وترى المديرة الإقليمية لمنظمة “كير” في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نيرفانا شوقي أن: “الوضع يتطلب تصرفاً سريعاً من قبل سلطات المنطقة والحكومات المانحة لإنقاذ الأرواح التي تواجه هذه الأزمة، إضافةً إلى الصراع وجائحة كوفيد -19 والتدهور الاقتصادي الشديد. سيحتاج السكان إلى الاستثمار في حلول مستدامة لأزمة المياه والغذاء، بطريقة يمكن الاستفادة منها على المدى الطويل

يؤكد المدير الإقليمي للشرق الأوسط في المجلس الدنماركي للاجئين، جيري غارفي ” أن أزمة المياه ستزداد سوءاً لا محالة. وبالتالي فإنه من المرجح أن يحتد الصراع في منطقة تعاني أساساً من عدم الاستقرار. لا نملك وقتاً لإضاعته يجب أن نجد حلولاً مستدامة توفر الماء والغذاء للأجيال الحالية والقادمة”.

في قرية السيباط، التي تبعد 30 كلم عن الحسكة، شاهد سكان القرية عشرات القرويين يهجرون قريتهم إلى مناطق أخرى بسبب الجفاف.

يتحدث عن حالة النزوح هذه عبد الإله شيخ قبيلة السيباط “شهدنا هذا العام موجة جفاف شديدة، ونتيجة ذلك لم تنتج أراضينا أية محاصيل، ولا نملك نحن أو مواشينا أية مصادر للمياه الصالحة للشرب. إن التفكير بأن الظروف الحالية ستجبرنا على مغادرة المناطق الريفية وهجر أراضينا هو أمرٌ مثير للحنق”.

أجبر العديد من المزارعين على إنفاق مدخراتهم والاقتراض للحفاظ على مواشيهم وتأمين مستلزمات عيشها.

يقول حميد علي من منطقة البعاج، إحدى المناطق الأكثر تضرراً بالجفاف في محافظة نينوى بالعراق: “أنا مثقلٌ بالديون.. بسبب الجفاف لم أتمكن من حصاد القمح”.

انضمت منظمات إغاثية أخرى لإطلاق هذا التحذير والدعوة إلى توفير التمويل الطارئ والمرن وهي: وكالة التعاون الفني والتنميةACTED ، العمل ضد الجوعACTION AGAINST HUNGER ، منظمة MERCY CORPS، الأشخاص المحتاجونPEOPLE IN NEED ، منظمة الإسعاف الأولي الدولية Première Urgence Internationale ، منظمة أطفال الحربWAR CHILD ، منظمة “هِلب”HELP ، منظمة إعادة تأهيل المرأة Women Rehabilitation Organisation ، منظمة “فيان” VIYAN Organization ، مؤسسة الركيزة للإغاثة والتنمية Al Rakeezeh Foundation for Relief and Development.

