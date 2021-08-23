بسم الله الرحمن الرحيم

اذا (المقاومة مشروعها ليس بناء دولة..بل محاربة امريكا).. (فلماذا يلومون امريكا لعدم بناء دولة بالعراق)

لماذا (المقاومة) الذين يحملون جنسية عراقية.. ليس مسؤوليتهم بناء دولة؟؟ (وامريكا الاجنبية عليها ان تبني دولة بالعراق)؟؟ (لماذا يلام الامريكان لعدم بناء دولة بافغانستان لمدة 20 سنة.. وعدم بناء دولة بالعراق لمدة 18 سنة كما يقولون .. ولا تلام الاحزاب الاسلامية والمليشيات التي حكمت فسادا بالعراق ولم تبني دولة)؟؟ اليس القوات الامريكية تعكس دولة امريكية.. رسميا.. (السؤال المليشيات التي تعتبر نفسها مقاومة.. تعكس اي دولة؟)..

فامريكا تجهر بان مهمتها محاربة داعش ومساندة الجيش العراقي ضد التنظيمات الارهابية.. بالمقابل ..

محور المقاومة يجهر بان مهمته محاربة امريكا ومساندة ايران ضد امريكا وقواتها وسفارتها بالعراق.. كورقة ضغط ايرانية بمفاوضات ايران النووية مع المجتمع الدولي.. ولتوسيع النفوذ الايراني بالشرق الاوسط..

(فمن هنا نسال.. من مهمته بناء الدولة العراقية ومؤسساتها الاقتصادية والطاقة والخدمات ؟)..

من جعل العراق بالمحصلة ليس صاحب قرار .. التي سببها بان العراق دولة غير مستقرة.. بسبب الفساد وانتشار المليشيات والاحزاب الاسلامية الحاكمة الموالية لايران.. علما (الفساد ارهق العراق وشعوبه.. بكل المجالات..

فتصريحات قيس الخزعلي وبقية شلة ايران بالعراق.. من (تنسيقية المقاومة).. صريحة

بان مشروعهم ليس فقط محاربة امريكا .. بل الدفاع عن نظام بشار الاسد بسوريا.. ويضيفون بهارات (تحرير القدس).. ودعم حزب الله لبنان الموالي لايران.. ويجهرون بانهم موالين لطهران وبيعتهم لحاكم ايران خامنئي القائد العام للقوات المسلحة الايرانية حسب الدستور الايراني، وان دولتهم هي (الجمهورية الاسلامية في ايران).. ويكشفون بانهم يؤمنون ممر بري لطهران للمتوسط عبر بغداد ودمشق وبيروت.. (فاين العراق وبناء دولة ومؤسسات فيه).. من كل ذلك؟

لماذا مليشة المقاومة والحشد .. لا يهزون شعره من راس فاسد بالعراق..

ولا يهزون كرسي الاحزاب و الكتل السياسية الفاسدة الحاكم بالعراق.. بل الاخطر ان مليشة الحشد والمقاومة اصبحوا هم حماة النظام السياسي الحاكم بالعراق بفساده.. بل (الحشد نفسه مرر بالبرلمان من قبل كتل سياسية موبوءة بالفساد وموالية لايران)..بل مليشة الحشد هي اجنحة عسكرية للاحزاب الاسلامية الحاكمة فسادا بالعراق اصلا.. والتي جعلت العراق خرابا وفسادا وبطالة مليونية وجوع وفقر وضياع ..وفقدان للخدمات والصناعة و الزراعة.. وغيرها من الماسي.. والاخطر (يوفرون غطاء لايران.. لقطع اكثر من 40 نهر عن العراق)..

ماذا انتفع اللبنانيين من (القوانة المشروخة) للمقاومة اللبنانية لحزب الله..

التي ان قلت لهم ماذا استفادت لبنان من المقاومة في لبنان.. يردون (اخراج اسرائيل من جنوب لبنان)؟؟ نسال.. ماذا انتفع الشعب اللبناني من ذلك؟ ؟ فلبنان من اسوء لاسوء .. وفقر و عوز وحاجة وفساد.. وعجز حتى من رفع النفايات من الشوارع.. وتهريب وقود لبنان لسوريا.. وهيمنة مليشية حزب الله على مصدر القرار اللبناني المرتهن ايرانيا..

ولمن يدعي ان (سبب بلاء العراق امريكا)؟؟ وخروج امريكا يعيش العراق والمنطقة بسلام؟؟

نسال هل كان العراق يعيش بسلام قبل دخول امريكا للعراق؟ هل كانت افغانستان تعيش بسلام قبل دخول امريكا.. هل لبنان فيها قوات امريكية؟ هل اليمن فيها قوات امريكية؟ فلماذا لبنان وسوريا واليمن لا يعيشون بسلام؟

كيف تقاوم دولة كاسرائيل .. وانت تمارس سياسة اشلال الدولة بالعراق..

وتميع حدودها.. واعلان الولاء لزعيم دولة اجنبية خامنئي ايران.. كيف تهزم دولة اخرى وانت تضعف دولتك.. وتطلب من رئيس وزراء العراق ان يغلس عن ما يحصل بالعراق .. فاذا قوات الدفاع الاسرائلية تمثل الدولة الاسرائلية وتتبع القائد العام للقوات المسلحة الاسرائيلية رئيس وزراء اسرائيل.. السؤال (مليشيات المقاومة تمثل اي دولة؟

وكما قال (غيث التميمي) صدام رمى اسرائيل (39) صاروخ على اسرائيل، وضربت اسرائيل مفاعل العراق

النووي بزمن صدام.. واسقطت حكمه امريكا.. وسلمته لمعارضيه لاعدامه.. فلماذا لا يعتبر بمحور المقاومة؟ بالمقابل عشرات الفصائل المسلحة (المليشيات).. الموالية لايران بالعراق ولبنان وسوريا واليمن يعتبرون انفسهم (مقاومة)؟؟ اليس (لان صدام جعل العراق وشعبه فقر وحصار وجوع وضياع وبطالة مليونية وهجرة الملايين من العراق بزمنه وقطع الرقاب والالسن والايدي ووشم الجباه).. في وقت صدام يعيش هو وعائلته وعشيرته بالقصور.. كذلك محور المقاومة جعلوا العراق و اليمن ولبنان وسوريا مثال للخراب والفساد والفقر والعوز والحاجة وانعدام الخدمات من الكهرباء و الغاز.. وتم قتل واغتيال وجرح عشرات الالاف المتظاهرين ضد الفساد بوسط وجنوب العراق.

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واخير يتأكد للعرب الشيعة بالعراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية العرب الشيعة بمنطقة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

http://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

ـ(20) نقطة قضية (شيعة العراق).. (تاسيس كيان للوسط والجنوب) (واسترجاع الاراضي والتطبيع) بقلم: سجاد تقي كاظم – 15-01-2017 بسم الله الرحمن الرحيم قضية شيعة منطقة العراق بعشرون نقطة، تعكس المطاليب الشرعية للشارع الشيعي العراقي نابعة من حقائق تراكمية لما عاناه شيعة العراق عبر مئات السنين ولحد الان، وتلبي بنقاطها … www.sotaliraq.com

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سجاد تقي كاظم

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