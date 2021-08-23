الخارجية: وفودنا ستوفر استجابة عاجلة للعراقيين العالقين في ليتوانيا ولاتفيا

أكدت وزارة الخارجية، الاثنين، ان الوفود الدبلوماسية ستوفر استجابة عاجلة للعراقيين العالقين في ليتوانيا ولاتفيا.

وقال الصحاف في تغريدات عبر تويتر: “وفودنا الدبلوماسيّة-القنصليّة ستوفر إستجابة عاجلة للعالقين في ليتوانيا ولاتفيا”.

واضاف، ان”العودة الطوعية للعراقيين هدفنا، وتقديم الدعم الانساني وتيسير منح جوازات العبور لهم، هو أولوليتنا حالياً وتنسيقنا عالٍ مع السلطات في لاتفيا وليتوانيا، ونتابع سلامة العراقيين في مختلف المواقع”.

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