القيادة العسكرية تبحث عن خطط جديدة للتعامل مع الطارمية

بغداد/ فراس عدنان

تبحث قيادة العمليات المشتركة في تغيير خططها الأمنية للتعامل مع قضاء الطارمية شمالي بغداد، من خلال التعاون مع الحشد العشائري، وتفعيل الجهد الاستخباري فضلاً عن الكاميرات الحرارية.

ولكن لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب أبدت مخاوفها من استغلال ملف الطارمية انتخابياً، داعية إلى عملية واسعة يسبقها اجتماع بين القادة العسكريين وأبناء المنطقة؛ لضمان نجاحها.

يقول اللواء تحسين الخفاجي، المتحدث باسم قيادة العمليات، في تصريح إلى (المدى)، إن “إعادة قد حصلت لبعض الخطط التكتيكية، فيما يخص الجهد الاستخباري والأمني في الطارمية”. وتابع الخفاجي، أن “الجهود الجديدة تنصب على تعزيز التعاون مع الحشد العشائري في الطارمية، إضافة إلى تفعيل الكاميرات الحرارية”.

وأشار، إلى أن “قيادة عمليات الكرخ في بغداد فرضت على الطارمية أطواقاً أمنيةً، بمجرد ما حصل الخرق الأمني قبل يومين، وعلى نحو كبير من السرعة”. وبين الخفاجي، أن “معلومات من مصادرها الدقيقة أصبحت لدى القوات الأمنية عن بعض عناصر تنظيم داعش الإرهابي الذين يتواجدون في العمق الشمالي للطارمية، وتحديداً في مناطق صعبة جغرافياً”.

وشدد، على أن “القوات الأمنية تعمل بنحو مستمر من خلال تعاون أهالي المنطقة في ملاحقة تلك الجيوب ومطاردتها بغية القضاء عليها”.

وأورد الخفاجي، أن “المعلومات المتوافرة لدينا تفيد بوجود حواضن تسهل على الإرهابيين التحرك والاستهداف”، مبيناً أن “العمل الحالي ينصب على ملاحقة تلك الحواضن بغية القضاء عليها، وقطع جميع إمدادات التنظيم الإرهابي”. ويواصل، أن “عملية الإحاطة والتطويق قد حصلت لأوكار التنظيمات الإرهابية في شمال الطارمية تمهيداً للانقضاض عليها وتطهير المنطقة بالكامل”.

وأكد الخفاجي، “ضرورة إيصال رسالة إلى المواطنين في العاصمة مفادها أن بغداد مؤمنة بالكامل، سواء في داخل المدينة أو على الأطراف، وهو ما يسمى بحزام بغداد”. واستطرد، أن “محاولات التنظيم الإرهابي من خلال القيام ببعض الأعمال بين حين وآخر لن تجدي أي نتيجة في مواجهة القوات الأمنية التي أصبحت لديها خبرة كبيرة في التعامل مع داعش”. ولفت الخفاجي، إلى أن “التعامل مع هذه الخروق أخذ يتصاعد من ناحية سرعة ردة الفعل، وما يتحدث عنه البعض من أن بغداد مهددة هو غير صحيح”.

ويسترسل، المتحدث العسكري، أن “قيادة عمليات بغداد أوقفت خلال المدة الماضية العديد من الهجمات الإرهابية”، ورأى أن “ذلك يدل على أن المبادرة بيد المنظومة الأمنية”. ونوّه، إلى أن “حصول خرق أمني في منطقة ما لا يعني خروج الوضع الأمني عن السيطرة، قواتنا قادرة على سحق تواجد الإرهابيين في أي مكان”.

ومضى الخفاجي، إلى أن “الشائعات التي تسربت عن توجيه أوامر بسحب القطعات العسكرية من الطارمية غير صحيحة، بل أن عمليات بغداد أخذت تعزز من تواجدها وتعتمد آليات جديدة للتعامل مع التحديات الحالية”.

من جانبه، أفاد عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب عباس سروط في تصريح إلى (المدى)، بأن “الطارمية قد شهدت أحداثاً متتالية لاسيما الأخير الذي أدى إلى استشهاد أربعة من عناصر الحشد الشعبي”.

وأضاف سروط، أن “الهجوم الأخير قد حصل من محاور عدة وهذا يستدعي بالقيادات الأمنية الانتباه والتعامل مع هذه المستجدات”.

وزاد، أن “تواجد الإرهاب في الطارمية وبهذا الكم، من شأنه أن يهدّد أمن بغداد والمناطق الأخرى المحيطة بها”. وتحدث سروط، عن “طبيعة جغرافية صعبة لهذا القضاء؛ كونه يتمتع ببساتين كثيرة تحجب الرؤية عن القوات الأمنية، إضافة إلى المشكلات السياسية التي ألقت بظلالها على الوضع الأمني”. ويجد، أن “التعامل مع الطارمية ينبغي أن يكون بحذر لكي لا يتم استغلاله انتخابياً”، ونصح بعقد “اجتماع بين القيادة الأمنية وأبناء المنطقة، قبل المضي بوضع خطة عسكرية شاملة للتطهير والتمشيط”.

ودعا سروط، إلى “شن هجوم واسع يشمل جميع مناطق القضاء، لا يستثني منها أي جزء، يأتي ذلك بالتنسيق مع الجهد الاستخباري لملاحقة الأهداف ومعالجتها”.

وذكر عضو لجنة الأمن النيابية، أن “الهجمات الإرهابية التي شهدتها بغداد خلال المدة الماضية كان مصدرها قضاء الطارمية، وهذا يدل على وجود حواضن لتنظيم داعش”. وأعرب عن اعتقاده بأن “الطارمية هي أكبر تحد أمني يواجه العراق في الوقت الحالي بحكم موقعها الجغرافي الذي يربط بغداد بمحافظتي ديالى وصلاح الدين”.

وانتهى سروط، إلى أن “حصول أي خرق أمني يعكس وجود خلل في الجهاز العسكري، ما يتطلب معالجته من خلال القادة العسكريين”. وكان تنظيم داعش الإرهابي قد شن قبل أيام هجوماً في منطقة الطارمية شمالي العاصمة، أسفر عن استشهاد عدد من عناصر الحشد الشعبي وإصابة آخرين.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط