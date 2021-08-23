المرور تعلن صدور قرار قضائي بشأن مركبات “الحائز الثالث”

اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، صدور قرار قضائي بشأن مركبات “الحائز الثالث”.

وذكر بيان لقسم العلاقات والإعلام في مديرية المرور انه “بعد ان تبنى مدير المرور العام اللواء الحقوقي (طارق اسماعيل حسين) ايجاد الحلول القانونية لمشاكل المركبات، والاهتمام العالي بمناشدات المواطنين، ومن ضمنها مركبات الحائز الثالث، تم استحصال قرار قضائي بهذا الشأن”.

واشار البيان الى “استحصال موافقة رئاسة محمكة إستئناف الرصافة الاتحادية بخصوص مركبات الحائز الثالث، حيث بات بامكان المواطنين الذين لديهم مركبات حائز ثالث أقامة دعوى في محاكم البداءة من قبل اطراف العلاقة، وتصدر المحمكة قرارها الموقر بهذا الموضوع وتسجل المركبات باسم الحائز الثالث وفق القانون”.

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