المفاوضات السعودية الإيرانية في العراق: جولة ثالثة مرتقبة

بغداد/محمد صباح

جولة تفاوضية قادمة ستنطلق في الساعات القليلة المقبلة بين الجانبين السعودي والإيراني في العاصمة بغداد، لمواصلة واستكمال مباحثاتهما التي خاضاها في جولتين ماضيتين.

الجولة الجديدة تهدف إلى تصفير كل النقاط الخلافية بين الجانبين، قبل انعقاد مؤتمر بغداد تمهيدا للإعلان عن بنود الاتفاق بينهما.

ومازالت هناك خلافات ومعوقات بين الطرفين غير محسومة في ملف اليمن، تتطلب على حد تعبير بعض المعنيين جولة تفاوضية واحدة أو أكثر لحسم كل المتعلقات والخلافات بين الجانبين قبل نهاية الشهر الجاري، الذي هو موعد عقد مؤتمر بغداد.

وقال رحيم العبودي عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة في تصريح لـ(المدى) إن المفاوضات التي جرت بين السعودية وإيران في العاصمة بغداد جرت بشكل سري وبحضور وزير الخارجية فؤاد حسين، مضيفا أن مخرجاتها كانت جيدة وايجابية أفضت إلى إعادة فتح سفارات البلدين بعد إغلاق دام خمس سنوات.

وفي شهر تموز الماضي أكدت الحكومة الإيرانية وعلى لسان المتحدث باسمها علي ربيعي أن “محادثاتها مع الجانب السعودي حتى الآن تناولت قضايا البلدين بحسن نية وحققت بعض التقدم”، مؤكدا على أن بلاده “ستواصل المفاوضات حتى تضييق نقاط الخلاف إلى أقل ما يمكن”.

وأضاف أن “ملفي اليمن ولبنان تصدرا مباحثات الجانبين، الذين حاولا إيجاد تسوية لهذين الملفين، فضلا عن ملف الحج والعمرة بالنسبة للإيرانيين”، مؤكدا أن مخرجات اللقاءين سيعلن عنها على لسان القادة في مؤتمر بغداد المزمع عقده في الثامن والعشرين من شهر آب الجاري.

وانقطعت العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران في العام 2016، بعد قيام الرياض بإعدام رجل الدين الشيعي نمر النمر، ثم أعقب ذلك اعتداء لمحتجين إيرانيين على السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد.

أما بشأن طبيعة الملفات التي بحثت في الاجتماعات السرية وعرضت على طاولة النقاش وضح العبودي أن “محاور المفاوضات هي محاور دبلوماسية ومخابراتية وسياسية وأمنية وعسكرية واقتصادية”، كاشفا عن وجود جولة ثالثة ستسبق مؤتمر بغداد للاتفاق على كل البنود الخلافية.

وكانت (المدى) نقلت عبر تقرير لها في نهاية شهر آذار الماضي أن العراق عرض الوساطة بين السعودية وإيران لتسوية كل الملفات الخلافية من خلال إبرام اتفاق بين الطرفين يعلن في مؤتمر يعقد في بغداد وبحضور الولايات المتحدة.

وأكد العبودي أن المؤتمر مازال قائما بعد تلقي الحكومة العراقية تأكيدات وموافقات للحضور من قبل (11) دولة، مشيرا إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيكونان حاضرين في ذلك المؤتمر.

وأكد وزير الخارجية فؤاد حسين في تصريحات صحفية خلال شهر حزيران الماضي أن الحكومة لعبت دورا في المفاوضات السعودية الإيرانية التي احتضنتها العاصمة بغداد، مضيفا “بدأنا بالسفر إلى العواصم، حيث ذهبت إلى طهران والرياض عدة مرات، وعقدت اجتماعات مع قيادات هذين البلدين”.

ونوه القيادي في تيار الحكمة إلى أن “زيارة الكاظمي إلى الكويت تأتي من اجل التحرك نحو السعودية لتجاوز النقاط الخلافية مع الإيرانيين والتي تتركز على الوجود العسكري باليمن والمتعلقة بنفوذ الدولتين هناك”، مؤكدا على أن تجاوز هذه المشاكل يتطلب جولة تفاوضية واحدة أو أكثر. من جانبه، رأى احسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي في تصريح لـ(المدى) أن المفاوضات بين السعودية وإيران التي انطلقت منذ فترة في بغداد هي بمثابة نقطة تحول كبيرة للشروع في إنهاء خلافاتهما مع إمكانية إيجاد مساحات مشتركة بين الجانبين للتفاهم على تجاوز كل المشاكل.

وقال الشمري إن “الملفات متشابكة بسبب تراكم للخلافات بين البلدين، لكن العراق ركز ونجح في جمع الفرقاء على طاولة واحدة في بغداد”، مؤكدا على أنه بعد جولتين من المفاوضات فأن الجميع ينتظر الموافقات الرسمية للسعودية وإيران على مخرجات الاجتماعين.

وعبر عن اعتقاده بـأن “قمة الجوار الإقليمي لدعم بغداد ستكون جزءا من طاولة الحوار للتقارب الرسمي بين طهران والرياض”، منوها إلى ان “هذا بحد ذاته سيفتح الأبواب لحلحلة بعض الملفات العالقة والخلافية بين الجانبين”.

وتابع أن “اللافت في الأمر هو حماسة إيران للصلح مع السعودية، وهذه الحماسة برزت حتى في تصريحات أطلقها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وترحيبه بالدور العراقي في تقريب وجهات النظر بين بلده والسعودية”.

ومؤخرا أكد أيرج مسجدي السفير الإيراني في بغداد في تصريحات متلفزة أن “المفاوضات بين إيران والسعودية في العراق تناولت فتح سفارتي البلدين”، معربا عن تفاؤله في الوصول إلى نتائج إيجابية في الجولات المقبلة من المفاوضات.

وتابع مسجدي أن “عدة جولات من المفاوضات بين إيران والسعودية أقيمت في العراق، وتوقفت بشكل مؤقت بسبب انتقال السلطة في إيران”.

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