النائب د. قتيبة الجبوري يعلن البدء بعودة نازحي القرية العصرية في ناحية الصينية بقضاء بيجي اعتباراً من اليوم الاثنين

أعلن عضو مجلس النواب العراقي الدكتور قتيبة ابراهيم الجبوري البدء بعودة نازحي القرية العصرية في ناحية الصينية بقضاء بيجي اعتباراً من اليوم الاثنين، مؤكداً استمرار الجهد الهندسي لتأهيل البنى التحتية وتوفير كافة مستلزمات العودة .

وقال الجبوري في بيان اليوم، أنه :” بعد جهود حثيثة دامت لأكثر من ستة أشهر بالتنسيق مع الاخوة في قيادات الحشد الشعبي وتحديداً مع قوات (رساليون) في قضاء بيجي، واستكمالا لهذه الجهود، ستتم المباشرة بإعادة أهالي القرية العصرية في ناحية الصينية بقضاء بيجي والتي تشكل الرقعة السكانية الأكبر في هذه الناحية، وذلك بعد سنوات من النزوح والمعاناة التي كابدها الأهالي ” ، مبيناً أنه :” سيتم عقد مؤتمر صحفي اليوم بهذا الخصوص يحضره السيد محافظ صلاح الدين وقيادات عمليات الحشد الشعبي “.

وأوضح أنه :” سيتم الشروع بتهيئة مستلزمات الاستقرار وتهيئة الأرضية المناسبة للعودة، وقد باشر الجهد الهندسي في المحافظة بتهيئة الطرق والجوانب الخدمية تمهيداً لإعادة النازحين “.

وأضاف الجبوري :” نثمن جهود الاخوة في الحشد الشعبي واستجابتهم لمطلبنا، كما نتقدم بالشكر للسيد المحافظ الذي تفاعل مع هذا الحدث المهم وقام بتوجيه الجهد الهندسي للمحافظة بالعمل بشكل مستمر لإكمال البنى التحتية ” ، داعياً جميع الاهالي الى ” العودة الى ديارهم، وإن شاء الله سنقوم بالتنسيق مع الحشد الشعبي لإعادة جميع نازحي محافظة صلاح الدين وإنهاء محنة النزوح “.

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