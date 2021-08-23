اليونايتد يتعثر وتوتنهام يواصل التألق في البريمير ليغ

لندن: أ ف ب

سقط مانشستر يونايتد في فخ التعادل 1-1 أمام مضيفه ساوثهامبتون، بينما حقق توتنهام فوزه الثاني تواليا على حساب ولفرهامبتون بهدف دون رد، ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم امس الأحد.

وافتتح يونايتد موسمه بخماسية (5-1) ضد ضيفه ليدز يونايتد، بينما فاز توتنهام على أرضه ضد حامل اللقب مانشستر سيتي بهدف دون رد.

ورفع فريق العاصمة اللندنية رصيده الى ست نقاط أسوة بليفربول وبرايتون، في حين رفع يونايتد رصيده الى أربع نقاط.

وأجرى المدرب النرويجي ليونايتد أولي غونار سولسكاير تغييرين على التشكيلة التي بدأت أمام ليدز، حيث دفع بالمهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال ولاعب الوسط الصربي نيمانيا ماتيتش بدلا من الويلزي دانيال جيمس والاسكتلندي سكوت ماكتوميناي، بينما تواجد الوافد الجديد الفرنسي رافايال فاران الذي تم تقديمه في المباراة الاولى على مقاعد البدلاء ولم يستعن بخدماته.

ورغم أنه اكتفى بالتعادل، إلا أن يونايتد حافظ على سجله خاليا من الهزائم في الـ”برميرليغ” للمباراة الـ27 تواليا خارج ملعبه، معادلا أطول سلسلة في تاريخ بطولة إنكلترا حققها أرسنال بين نيسان 2003 وأيلول 2004. وفي المباراة الثانية التي جرت في التوقيت ذاته، حقق المدرب البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو عودة ناجحة في مواجهة فريقه السابق ولفرهامبتون الذي أشرف عليه لأربعة مواسم قبل أن ينتقل الى توتنهام هذا العام خلفًا لمواطنه جوزيه مورينيو. وبعدما غاب عن المباراة ضد مانشستر سيتي لعدم جاهزيته بدنيا، بدأ هاري كين المواجهة من مقاعد البدلاء للمرة الأولى في الدوري الممتاز منذ كانون الاول 2018، قبل أن يدخل منتصف الشوط الثاني.

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