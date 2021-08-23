بالفيديو.. القدسي: الانسحاب الأمريكي من أفغانستان مخزي و بطعم الهزيمة

قالت هبة القدسي مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط في واشنطن، إن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان مخزي وبطعم الهزيمة، مشيرة إلى أنه من الصعب القول بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أرادت الانسحاب من أفغانستان.

وأضافت مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط في واشنطن، في حديثها لبرنامج “وراء الحدث”، عبر قناة “الغد”، أنه من الممكن أن يكون من وراء الانسحاب أهداف تكتيكية ووضع الأزمة كاملة أمام المجتمع الدولي.

وأشارت مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط في واشنطن، إلى أن الرئيس بايدن لم يستمع إلى نصائح الدول الأوروبية بشأن عمليات انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، لافتة إلى أن هذا التخطيط والانسحاب يتسم بالفوضى وأخطاء في الإدارة.

وأوضحت مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط في واشنطن، أن هذا القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي جو بايدن قد يكون له تأثيرات كبيرة في الداخل الأمريكي وكذلك انتخابات الفصل التشريعي في نوفمبر المقبل وإلصاق هذا الانسحاب الذي وصف بالهزيمة المخزية.

وفتح الرئيس الأمريكي جو بايدن الباب أمام احتمال تأجيل انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بعد الحادي والثلاثين من أغسطس الجاري.

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