بالفيديو.. محلل: طالبان ليس أمامها خيار سوى الموافقة على تمديد الإجلاء من أفغانستان

قال بشير موحد أستاذ العلوم السياسية بجامعة السلام في كابول، إن حركة طالبان ليس أمامها خيار سوى الموافقة على تمديد الإجلاء من أفغانستان.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة السلام في كابول، في حديثه لبرنامج “وراء الحدث” عبر قناة “الغد”، أن طالبان تبحث عن الدعم الأمريكي والأممي والأوروبي خلال الفترات المقبلة، موضحا أن المفاوضات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وحركة طالبان قد يصل لنتيجة حول هذا الشأن وقرار التمديد من إجلاء القوات الأمريكية من أفغانستان.

وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة السلام في كابول، إلى أن مطار كابول بها الآلاف من المسلحين الأمريكيين وكذلك الأوروبيون، موضحا أن حركة طالبان قد أعلن أنه حال التمديد سيكون لها رد عليه.

وفتح الرئيس الأمريكي جو بايدن الباب أمام احتمال تأجيل انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بعد الحادي والثلاثين من أغسطس الجاري.

وتلتقي تصريحات بايدن مع رغبة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في هذا الإطار، وقد أكد جونسون أنه سيطلب ذلك من بايدن خلال قمة مجموعة السبع التي تستضيفها لندن.