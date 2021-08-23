Posted on by

بينهم امرأة.. شرطة البصرة تطيح بعصابة للابتزاز

اعلنت قيادة شرطة البصرة، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على عصابة للابتزاز والنصب والاحتيال.

وقالت القيادة في بيان ان “مفارز شرطة محافظة البصرة والمنشآت تمكنت من القبض على عصابة للابتزاز والنصب والاحتيال في قضاء القرنة”، مبينة انه “بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة عن وجود عصابة للابتزاز مكونة من امرأة وشخصين، حيث تقوم المرأة باستدراج الشباب عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي واغرائهم وبعد الاتفاق معهم باللقاء في منزلها يقوم المتهمان الآخران بالدخول عليهم وتكبيلهم والاتصال بذويهم والاتفاق على مبالغ مالية مقابل تركهم، وبعد التحري وجمع المعلومات واستحصال الموافقات القضائية تم تشكيل قوة من قسم مكافحة إجرام البصرة، وتم إلقاء القبض على العصابة”.

واضافت انه “بعد التحقيق معهم اعترفو على قيامهم بـ ٤ عمليات من هذا النوع أحدهم من خارج المحافظة”.

واوضحت القيادة انه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close