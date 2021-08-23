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حزب الحل يقرر الانسحاب من تحالف عزم

قرر حزب الحل، بزعامة جمال الكربولي، اليوم الاثنين، الانسحاب من تحالف عزم بقيادة خميس الخنجر.

وقال الحزب في مقطع مصور، إنه “يعلن ايقاف التعامل مع قرارات المكتب السياسي لتحالف عزم”.

وعزا الحزب سبب ذلك، إلى “الضبابية والانتقائية بقرارات تحالف عزم، وهيمنة المزاجية والتهميش لبعض اعضاء المكتب السياسي مما يؤثر على قرار رئاسة التحالف”.

وتشهد الفترة التي تسبق موعد الانتخابات التشريعية في البلاد انسحابات وتحالفات بين القوى السياسية المشاركة في السباق الانتخابي.

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