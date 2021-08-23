رئيس الوزراء: نثمِّن قرار القضاء بحقِّ المُدان بقتل مدير بلدية كربلاء

كربلاء: علي لفتة

ثمن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قرار القضاء العادل ضدّ المجرم الذي ارتكب جريمة القتل بحقّ مدير بلدية كربلاء الشهيد عبير سليم، الذي أصدرت محكمة جنايات كربلاء حكما بالإعدام بحقه.

وقال الكاظمي، في تغريدة على منصة “تويتر”: “قضاؤنا هو ميزان العدل ومصدر الثقة بالدولة وضمان الحقوق”، مؤكداً “الاستمرار في القضاء على الاعتداءات والتجاوزات”.

يأتي ذلك في وقت طالبت فيه الحكومة المحلية في كربلاء رئاسة الجمهورية بالمصادقة على الحكم الذي بات مطلبا جماهيريا.

وقال محافظ كربلاء المهندس نصيف جاسم الخطابي : إن جنايات كربلاء نظرت في هذه الجريمة وأصدرت حكمها بالإعدام شنقا حتى الموت”، بحق قاتل مدير بلدية كربلاء المهندس عبير الخفاجي وفق المادة 406 /هـ.

واضاف ان الحكم يؤكد الثقة الكبيرة بالقضاء العراقي ويبعث رسالة الى العالم اجمع برصانة وأصالة القانون الذي يحفظ امن المجتمع ويعزز هيبة الدولة، مشيرا الى ان القصاص جاء عبر القانون وليس وفق الاطر الاجتماعية والعشائرية.

وتابع ان الحكومة المحلية واهالي المحافظة يطالبون رئاسة الجمهورية بالتصديق على حكم الاعدام كون موضوعة الشهيد عبير باتت قضية رأي عام، يمثل هيبة الموظف العراقي الذي يؤدي واجبه بأمانة ونزاهة.

يذكر أن المدان أقدم على قتل مدير بلدية كربلاء في الثاني عشر من شهر اب الحالي عندما كان الاخير مكلفا بواجب رسمي وهو ازالة التجاوزات الحاصلة على املاك الدولة في محافظة كربلاء “.

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