طائرات تركية نسفت اتفاقاً وشيكاً بين بغداد وحزب العمال حول سنجار

بغداد/ تميم الحسن

اقتربت السلطات في بغداد قبل ايام من تحقيق تقدم في قضية سنجار، شمال الموصل، قبل ان يتدخل هجوم صاروخي ليدمر كل شيء.

وتتحالف فصائل مسلحة مع حزب العمال الكردستاني في المدينة ذات الغالبية الايزيدية، فيما لاتزال المنطقة مدمرة واغلب سكانها في كردستان.

ويعقد هذا التحالف المشهد في سنجار، اضافة الى التدخلات التركية بذريعة ملاحقة حزب العمال، والتي ترغب في ان تكون بديلا قريبا للحزب هناك- بحسب بعض التفسيرات-.

وكانت الحكومة العراقية ابرمت قبل سنة تقريبا اتفاقية “تطبيع” مع كردستان لاعادة الخدمات والامن والسكان الى سنجار، لكن لم يتحقق منها شيء حتى الآن.

مصدر مسؤول في سنجار، يؤكد لـ(المدى) ان بغداد مازالت تتفاوض مع حزب العمال الكردستاني، وآخرها كان قد تزامن مع وصول رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى المدينة قبل اسبوع.

في ذلك اليوم كانت طائرة يعتقد انها تركية قد قصفت عجلة تابعة لحزب العمال في وسط سنجار، وقتل 2 بداخلها احدهما قال الحشد بانه قيادي في الهيئة، وجرح اثنان آخران. وفق بيان الحشد فان “آمر فوج 80 في القوة الإيزيدية لحماية جبل سنجار بالحشد الشعبي سعيد حسن سعيد، استشهد، إثر قصف بطائرة مسيرة مجهولة داخل قضاء سنجار شمال غربي محافظة نينوى”. وأضاف أن “الاعتداء أدى إلى استشهاد أحد مرافقي آمر الفوج 80، بالإضافة إلى إصابة ثلاثة مقاتلين آخرين”.

وتتعاون فصائل تابعة للحشد منذ اكثر من عامين مع حزب العمال الكردستاني في سنجار، كما ان هناك قوة بحجم 1500 ايزيدي اغلبهم من الـpkk” ” منضوية تحت هيئة الحشد.

قبل ساعات من التفاوض!

وبحسب المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، ان القتيل الآخر في الهجوم هو ابن شقيق سعيد، واحد الجرحى قيادي كبير في حزب العمال، كان يتجه للتفاوض مع الحكومة العراقية في سنجار حول تطبيع الاوضاع في المدينة. المصدر لم يستطع ان يؤكد ان التفاوض كان مع الكاظمي الذي تزامن الحادث مع زيارته الى القضاء، او مع شخصيات حكومية اخرى بارزة، لكنه اكد ان حزب العمال “شك بان الجانب العراقي هو من اعطى الاحداثيات عن تواجد القيادي الذي جرح”.

والقيادي يدعى (مظلوم.ر)، وهو أجنبي ويحمل جنسية إحدى الدول في شرقي اوروبا –تحفط المصدر على ذكر اسمه بالكامل او جنسيته-.

ويضم حزب العمال الكردستاني الذي تقدر اعداد عناصره في العراق بنحو 4 آلاف عنصر، جنسيات مختلفة مثل التركي، السوري، الشيشاني، الروسي وجنسيات اخرى.

ويتابع المصدر: “بتدخل من حكومة بغداد تم نقل مظلوم بحماية من السلطات العراقية الى مستشفى في الموصل، لكن تمت اعادته الى سنجار بوقت قصير”.

رفض حزب العمال الكردستاني بقاء القيادي في الحزب في الموصل خوفا من اعتقاله او قتله، لذلك هدد الجهة الامنية التي اخذته الى الموصل باعادته والا يقوم بقتل عناصر عراقية داخل سنجار.

وفي آذار الماضي، قتل متسللون من حزب العمال جنديا عراقيا على الحدود، اثناء محاولتهم ادخال شاحنات اسلحة من سوريا.

وتجنبت العمليات المشتركة حينها ذكر اسم حزب العمال في البيان، لكنها قالت ان الهجوم “نفذه متسللون من سوريا الى العراق في منطقة الدوكجي غرب جبل سنجار”.

وبحسب المصدر، فان الجهة الامنية العراقية اعادت مظلوم مرة اخرى الى سنجار، وفي المدينة التي تعاني نقصا في الخدمات والادوية، تم جلب مخدر وطبيب ايزيدي الى موقع تابع لحزب العمال، حيث رفض ان تتم معالجته من طبيب مسلم.

الهجوم التركي الثاني

ويضيف المصدر وهو قريب من السلطة في سنجار التي يسيطر عليها الـpkk””، “بعد يومين من الهجوم تم تهريب القيادي في الحزب مستخدمين سيارات الاسعاف”.

جلب الحزب 4 سيارات اسعاف، ووضع بداخلها مرضى وهم في الحقيقة عناصر مسلحة من الـpkk””.

وتابع المصدر قائلا: “بعد ذلك حدث قصف جديد في نفس المكان الذي كان يتعالج فيه، ولايعرف مصير مظلوم حتى الان”.

ونفى الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، مساء السبت الماضي، أن تكون الغارة الجوية التركية التي أودت، الثلاثاء الماضي، بحياة ثمانية أشخاص في سنجار قد استهدفت مستشفى، قائلا إنها أصابت قاعدة لمجموعة متمردة تابعة لحزب العمال الكردستاني.

وكانت الادارة المحلية في سنجار، التابعة لحزب العمال الكردستاني، قد ادعت في بيان ان الهجوم قد استهدف مستشفى “استقبل عنصرا من حزب العمال”.

وقالت الادارة ان “عدد شهداء القصف التركي بلغ ثمانية، (هم) أربعة مقاتلين ضمن الفوج 80، وأربعة موظفين من المستشفى” الذي انهار بالكامل.

والفوج 80 هو ضمن قوات الحشد الشعبي ويتبع للحكومة العراقية، وكان يعرف سابقا باسم “وحدات حماية سنجار” التي تأسست بدعم من حزب العمال الكردستاني، في العام 2014، للدفاع عن المدينة بعدما سقطت في أيدي تنظيم داعش.

لكن اردوغان في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اكد أنه “خلافا لادعاءات التنظيم الإرهابي، فإن الموقع المستهدف ليس مستشفى أو مركزا صحيا، بل أحد أماكن إيواء هذه المنظمة”، حسب بيان صادر عن الرئاسة التركية.

واعتبر الرئيس التركي أن التنظيم يلجأ إلى “هذا النوع من الأكاذيب” عندما يشتد عليه الخناق، مشيرا إلى أن تركيا تتصرف “بحساسية عالية” خلال هذا النوع من العمليات.

وتشن تركيا منذ العام الماضي هجمات متكررة ضد حزب العمال، فيما توغلت نحو 30 كم في عمق الاراضي العراقية وانشأت قرابة 40 نقطة عسكرية شمالي البلاد.

فلسطين العراقية!

بدوره يعتقد ماجد شنكالي، وهو قيادي في حزب العمال الكردستاني في سنجار، ان تركيا “تعقد الأوضاع في المدينة” اكثر مما هي معقدة الآن، مشبها وضع سنجار بـ”القضية الفلسطينية”.

شنكالي وهو نائب سابق، يقول في اتصال مع (المدى) ان “الحكومة العراقية تتفاوض لكن تركيا لا تريد ان ينتهي الصراع في سنجار لانها تريد ان تكون البديل لحزب العمال”.

ابرمت بغداد واربيل، في تشرين الاول 2020، اتفاقية تتضمن 3 محاور: ادارية، إعادة اعمار، وامنية تشمل طرد الـpkk” ” من سنجار وفصائل اخرى بعضها اصبحت مرتبطة مع الحشد الشعبي.

ويشير شنكالي وهو مرشح عن الحزب الديمقراطي في سنجار، الى ان “الاتفاقية مازالت حبرا على ورق، ولم يتحقق منها اي شيء، وأخشى ان يتحول الأمر الى أشبه بالقضية الفلسطينية”.

ويكشف النائب السابق عن تقديم اسماء 2500 عنصر يفترض انهم من ضمن القوة المشتركة التي ستقوم بحماية سنجار بعد ابعاد التشكيلات المسلحة الاخرى.

لكن شنكالي يقول: “لم يتم تشكيل هذه القوة او تدريبها حتى الان، كما ان اغلب الاسماء من الموالين لحزب العمال”.

ويفترض ان تشارك هذه القوى الى جانب الامن الوطني والمخابرات في حماية سنجار بعد اختيار ادارة محلية جديدة.

وتعتبر الادارة الحالية التي شكلت من قبل حزب العمال 2018 “غير شرعية” لانها طردت الادارة القديمة التي صوت لها مجلس محافظة نينوى في 2015.

والادارة القديمة تعمل الآن من خارج سنجار في بلدة قيادة القريبة من دهوك والتي تبعد نحو 130 كم شمال سنجار.

ويرى شنكالي ان الحل في سنجار يكون بتوسيع الحوارات مع كل الاطراف و”الضغط الامريكي على قسد” والتي هي قوات سوريا الديمقراطية في سوريا المدعومة من واشنطن والمرتبطة بشكل وثيق مع حزب العمال.

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