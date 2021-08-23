غياب بيكيه عن برشلونة مصدر قلق لكومان

مدريد: أ ف ب

كشف برشلونة الإسباني امس الأحد أن قلب دفاعه جيرارد بيكيه يعاني من إصابة في ربلة الساق اليسرى تعرض لها خلال التعادل أمام أتلتيك بلباو 1-1 في الدوري المحلي لكرة القدم.

وقال النادي الكاتالوني من دون أن يحدد مدة الغياب، إن بيكيه “يتعافى وتطور حالته سيحدد متى سيعود” الى الملاعب.

وخرج بيكيه في الدقيقة 30 من المباراة متأثراً بشكل واضح بعد احتكاك يأليكس بيرينغير، وحل بدلاً منه الأوروغوياني رونالد أراوخو.

وقبل أسبوع، سجل بيكيه الهدف الأول لبرشلونة في الدوري هذا الموسم ممهداً الطريق أمام فريق المدرب الهولندي رونالد كومان للفوز على ريال سوسييداد 4-2 في أول ظهور رسمي للفريق بعد رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وعانى بيكيه الأمرين الموسم الماضي حيث ابتعد عن الملاعب من تشرين الثاني حتى نيسان بعد إصابتين متتاليتين في ركبته اليمنى.

ويشكل غياب بيكيه مصدر قلق لكومان الذي يتعين عليه إيجاد حلول في مركزي قلب الدفاع، لأن إريك غارسيا الذي لعب بجانب ابن الـ34 عاماً في أول مباراتين من الموسم، سيغيب أيضاً بعد تلقي بطاقة حمراء في الوقت بدل الضائع من مباراة اول امس السبت.

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