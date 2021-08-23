فوز ثان على التوالي لليفربول تشلسي واليونايتد يسعيان لمواصلة انطلاقتهما القوية

لندن:أ ف ب

يسعى فريقا تشلسي ومانشستر يونايتد إلى مواصلة انطلاقتهما القوية، في المرحلة الثانية من الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم عندما يتواجهان اليوم مع ارسنال وساوثهامبتون، بينما حقق ليفربول فوزه الثاني توالياً امس السبت على حساب ضيفه بيرنلي 2- صفر، أمام مدرجات ممتلئة للمرة الأولى منذ نحو سنة ونصف في ملعبه.

وكان ليفربول، حامل لقب 2020، عاد بفوز صريح على نوريتش سيتي بثلاثية نظيفة في المرحلة الاولى، أحدها لنجمه المصري محمد صلاح.

وأمام مدرجات ممتلئة في ملعب أنفيلد للمرة الأولى منذ آذار 2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا، اقتسم ليفربول هدفيه على شوطي المباراة، الأول عبر البرتغالي دييغو جوتا (19) والثاني عن طريق السنغالي ساديو مانيه (69).

وهذه أول مرة في ثلاث مباريات ضمن الدوري، يفوز ليفربول في ملعبه على بيرنلي، بعد تعادلهما 1-1 في 2020 عندما أحرز فريق المدرب الألماني يورغن كلوب اللقب للمرة الأولى في ثلاثة عقود، وفوز بيرنلي 1- صفر مطلع العام الجاري.

وبهذا الفوز يكون الريدز قد حصد النقطة السادسة من فوزه بمباراتين.

ويحل تشلسي بطل أوروبا الموسم الفائت اليوم الاحد ضيفا ثقيلا على جاره اللندني أرسنال الذي سقط في الجولة الاولى أمام برنتفورد الصاعد هذا الموسم إلى دوري الاضواء صفر-2.

وستشهد المباراة مشاركة المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو العائد الى صفوف تشلسي قادما من إنتر الايطالي مقابل صفقة بلغت 97 مليون جنيه استرليني (133 مليون دولار)، بعد أن قاد فريقه إلى لقب بطل الدوري الايطالي.

ويعتقد الـ”بلوز” بأن لوكاكو الذي سيرتدي الرقم 9 الذي كان يحمله تامي ابراهام المنتقل إلى روما الإيطالي، سيعزز من حظوظه في المنافسة بقوة على لقب بطل الدوري الانكليزي هذا الموسم.

ويعرف لوكاكو الدوري الانكليزي جيدا، فبعد أن دافع عن الوان تشلسي لفترة وجيزة، انتقل الى وست بروميتش البيون ثم إيفرتون ومنه الى مانشستر يونايتد، ويتضمن رصيده 113 هدفا حتى الان ما يجعله ضمن نادي اللاعبين العشرين الاوائل من حيث التهديف في تاريخ الدوري الانكليزي الممتاز.

وعد لوكاكو البالغ من العمر 28 عاما بأن الموسمين اللذين قضاهما في صفوف إنتر كانا تجربة رائعة بالنسبة اليه وقال في هذا الصدد :”اعتقد بأني تعلمت الكثير عن نفسي ووضعت معايير عالية”.

وتابع “كلاعب اصبحت أكثر كمالا، لأن المساحات في ايطاليا ضيقة جدا واللعب أكثر تقنية وتكتيكا وهذا الأمر ساعدني كثيرا”.

وحقق تشلسي حقق فوزا صريحا على جاره كريستال بالاس بثلاثية نظيفة.

في المقابل، بدأ ارسنال الذي حقق مركزا ثامنا مخيبا الموسم الماضي ولن يشارك في أية مسابقة أوروبية هذا الموسم، الدوري المحلي هذا الموسم بأسوأ طريقة ممكنة بسقوطه امام برنتفورد بثنائية نظيفة في افتتاح الدوري.

ويتعين على كتيبة المدرب الاسباني ميكل ارتيتا استعادة التوازن بأسرع وقت ممكن، لا سيما إن الفريق يواجه مانشستر سيتي حامل اللقب في المرحلة الثالثة خارج ملعبه.

وفي لقاء اخر يريد مانشستر يونايتد، البناء على فوزه الساحق على ليدز يونايتد 5-1 بفضل تألق ثنائي خط الوسط البرتغالي برونو فرنانديش صاحب ثلاثية، والفرنسي بول بوغبا صاحب اربع تمريرات حاسمة، عندما يحل ضيفا على ساوثهامبتون.

وسيشارك الجناح جايدون سانشو على الارجح أساسيا للمرة الاولى، بعد أن دخل احتياطيا في باكورة مبارياته الرسمية مع فريقه بعد انتقاله اليه قادما من بوروسيا دورتموند الالماني مقابل صفقة بلغت 75 مليون جنيه استرليني.

في المقابل، لم يعرف بعد ما إذا كان المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير سيمنح الفرصة أمام قلب الدفاع الجديد الفرنسي رافايل فاران للعب اساسيا، لا سيما إنه بدأ تدريباته مع الفريق قبل أيام فقط.

وخسرساوثهامبتون امباراته الافتتاحية ضد ايفرتون 1-3 قبل ان يخسر جهود هدافه داني اينغز المنتقل إلى استون فيلا، ليتعاقد مع آدم ارمسترونغ للحلول بدلا منه.

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