فيلم قصير لمخرجين كورديين سيُعرض في اسطنبول

مخرجان كورديان اخرجا فيلماً قصيراً عن مآسي حلبجة ، ومآسي العتالين الكورد ، سيعرض الشهر المقبل في مهرجان سينمائي باسطنبول التركية.

عثمان محمد ، احد المخرجين قال ان الفيلم القصير “چاوی نان” (عيون الخبز) من انتاج مديرية الثقافة والفنون في محافظة حلبجة ، تم تأليفه وإخراجه من قبلي وخالد فرجزادة.

مضيفاً ، ان الفيلم يتحدث عن اثنين من مآسي الشعب الكوردي ، حلبجة ، والعتالين الكورد .

موضحاً ، ان الفيلم تم تصويره في مدينة سقز بشرق كوردستان(كوردستان ايران) ويشارك في بطوله مجموعة ممثلين من إقليم وشرق كوردستان ، وسيتم عرضه في مهرجان (Crossroads International Short Film Festival) الذي سيقام فعالياته في 1 ــ 16 من أكتوبر/تشرين اول المقبل في إسطنبول.

والعتالون هم كادحون من المواطنين الكورد الايرانيين الذين يضطرون بسبب البطالة وقلة فرص العمل في شرق كوردستان للتوجه للمناطق الحدودية لنقل الأحمال الثقيلة على ظهورهم عبر طرق جبلية وعرة بين اقليم كوردستان (العراق) وشرق كوردستان(ايران) مقابل مبالغ مالية زهيدة لتأمين قوت عائلاتهم اليومي ، وغالباً مايتعرضون لاطلاق نار من قبل حرس الحدود الايراني حيث يقتل ويُصاب العشرات منهم كل عام .

فيما مدينة حلبجة تعرضت للقصف الكيمياوي في عام 1988 من القرن الماضي من قبل النظام العراقي السابق وراح ضحية القصف الآلاف من مواطني المدينة الأبرياء من النساء والأطفال والرجال.

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