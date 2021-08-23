في اجتماع “طارئ”.. إدارة الجوية تتخذ قرارها بشأن استقالة رئيس النادي

رفضت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي في اجتماع طارئ مساء يوم الإثنين، الاستقالة التي تقدم بها رئيس الهيئة الادارية للنادي الفريق الطيار شهاب جاهد.

جاء ذلك بحسب بيان مقتضب.

وكان جاهد، قد تقدم باستقالته من رئاسة النادي في وقت سابق الاثنين بسبب “عدم جدية بعض اعضاء الهيئة الادارية في تسمية مدرب لقيادة الصقور”.

وأضاف جاهد في بيان، أن هناك “اشخاصا داخل النادي ينصاعون لرغبات البعض من الجمهور الذين يسعون للتدخل عند طرح اسم كل مدرب لقيادة الفريق الكروي”.

ولفت إلى أن “التدخل في عمل الهيئة الادارية مرفوض من قبلي، واذا كان التدخل في زمن الادارات السابقة مسموحا فالآن تغير الوضع وعلى الادارة ان تأخذ دورها وهي المسؤولة الاولى عن اختيار المدرب”.

واكد جاهد رفضه لجميع “التدخلات التي تحاول عرقلة مسيرة النادي اذ تكللت الجهود بالتتويج بلقبي الدوري والكأس في الموسم السابق”.

واختتم حديثه بالقول “اتمنى التوفيق للصقور في مباراة كأس السوبر ومحبتي واعتزازي بالجمهور الذي ساند الفريق طيلة الفترة السابقة”.