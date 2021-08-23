كركوك: شمول 3 آلاف مشروع بقانون الضمان

كركوك: نهضة علي

شملت مديرية الشؤون الاجتماعية بكركوك، ثلاثة آلاف مشروع للقطاع الخاص بقانون الضمان الاجتماعي. وقال رئيس قسم العمل والتدريب المهني بالمديرية جليل عبد الحسن : إن “القروض البالغ حدها الاعلى ثمانية ملايين دينار، ستُنشأ بها مشاريع تشغيلية مدرة للدخل”، مضيفا أن “المعاملات تم رفعها الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لإنجازها اصوليا”. وأكد “استمرار لجان قسم العمل بجولاتها التفتيشية بين المشاريع للتأكد من شمول الايدي العاملة فيها بقانون الضمان رقم 37 لسنة 2015، منوها بأن “عدد مشاريع القطاع الخاص المشمولة بالقانون في كركوك يبلغ ثلاثة آلاف”.

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