ليون يقع في فخ التعادل أمام كليرمون

ليون: أ ف ب

قلب الوافد حديثاً إلى الدرجة الاولى من الدوري الفرنسي لكرة القدم كليرمون-فيران تأخره أمام مضيفه ليون 1 – 3 إلى تعادل 3-3 في الدقائق القاتلة، حارماً مضيفه من فوزه الأول هذا الموسم، ضمن منافسات المرحلة الثالثة. وتعادل ليون في عقر داره أمام بريست 1-1 في افتتاح “ليغ1”، قبل أن يتعرض لخسارة بثلاثية نظيفة أمام مضيفه أنجيه في المرحلة الثانية، في مباراة شهت طرد مهاجمه العاجي ماكسويل كورنيه قبل 20 دقيقة من صافرة النهاية. في المقابل، حقق كليرمون مفاجأة مدوية في أول مشاركة له في النخبة بفوزه بمباراتيه الاولين على بوردو 2 -صفر وعلى تروا بالنتيجة ذاتها، ليعود ويرفع بتعادله مع ليون رصيده إلى 7 نقاط . ويدين الوافد حديثاً بتعادله إلى مهاجمه البديل إلباسان راشاني من كوسوفو الذي دخل في الدقيقة 69 وسجل هدفين في الدقيقتين 80 و90+1، ليرد على ثنائية مهاجم ليون موسى ديمبيليه (5 و21).

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