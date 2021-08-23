مجلس الخدمة يصادق على تعيين الوجبة الثالثة من المشمولين بقانون تدرج المهن الطبية

صادق مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الاثنين، على تعيين الوجبة الثالثة من المشمولين بقانون تدرج المهن الطبية.

جاء ذلك في وثيقة موجهة الى وزارة الصحة من مجلس الخدمة حيث جاء في نص الوثيقة، “نـود إعلامكـم بقـرار مجلسـنـا بالمصـادقة علـى تـعــين الـذوات المكتملـة بيانـاتهم والمسـتوفين الشـروط القانـونـيـة للتعـيـيـن شـكلا وموضـوعـا، مـع الاخـذ بنظــر الاعتبـار ملاحظات مجلسنـا بخصوص الفقرات الاتيـة:

1. أستكمال متطلبـات وتأييـد صـحة البيانـات الـواردة بكتـاب وزارتـكـم المـوقرة المشـار اليـه فـي أعـلاه مـع تـوضـيـح مـا ورد بكتابكـم ذي الـعـدد (د.ت.ت/١٩٩٦/٤فـي ۲۰۲۱/۷/۸ الفقرة (ي/٣-٤) منـه.

2. عـدم أصـدار أي أمـر وزاري بالمباشـرة للـذيـن لـم تـرد صـحـة صـدور وثـائقهم ، وأعـلام مجلسنـا فـي حـال ورود صحـة صـدورهـم ليتسنى لنـا أجراء اللازم أصوليا.

3. أرسـال نـسـخ مـن الاوامـر الوزاريـة الصـادرة للـذوات الـذيـن تمـت المصادق على تعيينهم من قبل مجلسنـا.

4. التـزام الوزارة بمراعـاة اختصاصهـا الاتحادي في توزيع المعينيين أصـوليا.

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