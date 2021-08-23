مطالبات نيابية بجعل أزمة المياه على رأس قمة بغداد

بغداد/ حسين حاتم

تتجه وزارة الموارد المائية مطلع الشهر المقبل الى تركيا لمناقشة “ملف المياه” وإطلاق الحصص المائية، فيما يرى نواب ومختصون أن مشكلة المياه ستبقى مستمرة ما لم يتم التدخل المباشر من قبل رئيسي الوزراء والجمهورية.

وخلال العام الحالي فقط، انخفضت معدلات إيرادات نهري دجلة والفرات بحوالي 50% عن معدلاتها الطبيعية خلال الأعوام الماضية، ليتسبب انخفاض مليار لتر مكعب واحد من المياه بخروج 260 ألف دونم من الأراضي الزراعية المنتجة عن الخدمة، بحسب إحصائيات شبه رسمية.

ويقول عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار جمال فاخر في حديث لـ(المدى)، إن “المفاوضات بشأن الاطلاقات المائية لم تأت بأية نتيجة مع دول الجوار”، مبينا أن “الجانبين التركي والإيراني مصران على قطع المياه والتمسك بقراراتهم الرافضة لإطلاق المياه للسدود والخزانات العراقية”.

واتهم العراق، في وقت سابق، إيران، بقطع مياه نهري سيروان والكارون عن البلاد، ما تسبب بشح المياه في محافظة ديالى شرقي البلاد، والتأثير على نوعيتها في شط العرب أقصى جنوبي العراق.

ويرى فاخر، أن “تركيا لا تكترث للعراق ووفوده التي ذهبت اليه رغم التبادل التجاري بين البلدين وخدمة اقتصاده”.

ودعا عضو لجنة الزراعة النيابية، “رئيسي الوزراء والجمهورية الى التدخل المباشر بملف المياه”، مستدركا، ان “مفاوضات وزير الموارد المائية والوفود المرافقة لم تظهر أية نتائج إيجابية”.

ويشدد فاخر على، ان “يكون ملف المياه على رأس مؤتمر قمة بغداد المزمع عقده نهاية الشهر الحالي”.

ويستغرب عضو لجنة الزراعة النيابية من “وضع اهوار العراق على لائحة التراث العالمي دون الاهتمام بها وتوفير حصة مائية تسهم في ديمومتها”.

وحددت وزارة الموارد المائية، أمس الأحد، موعدا لاستكمال مباحثات المياه، فيما أشارت إلى أن وفداً عراقياً سيزور تركيا مطلع الشهر المقبل بشأن هذا الموضوع.

وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي إن “العام الحالي يُعدّ عاماً شحيحاً بالمياه، وهناك قلة واضحة في نهري دجلة والفرات، اللذين انخفض مستواهما الى أكثر من 50%، إضافة الى انخفاض المياه وبمعدلات كبيرة في سد دوكان ودربندخان وسيروان وديالى”، لافتاً الى أنه “تم تأمين الاحتياجات المائية لهذا الموسم والموسم الشتوي المقبل مما هو متوفر من خزين مائي جيد في الخزانات والبحيرات”.

وأشار راضي الى “عقد اجتماعات عديدة مع الجانبين التركي والسوري ضمن ملف المياه، وان هناك زيارة مرتقبة لوفد عراقي الى تركيا مطلع الشهر المقبل من اجل استكمال اللقاءات والنقاشات بشأن حصة العراق والاطلاقات المائية في نهري دجلة والفرات، فضلاً عن التهيئة لعقد اجتماع ثلاثي مشترك يضم العراق وتركيا وسوريا بشأن موضوع تقاسم الضرر في فترة الشح المائي، واستكمال النقاش بشأن البروتوكول المشترك بين العراق وتركيا، وإنشاء المركز البحثي في العراق”.

وأكد، أن “هذه الملفات وملفات أخرى ستتم مناقشتها خلال زيارة الوفد العراقي هذه، وان زيارة وزير الموارد المائية ستكون تتويجاً لمجموعة من اللقاءات مع الجانب السوري، ولقائه مجموعة من المسؤولين السوريين، وطرح مجموعة من النقاط الافتراضية مع الجانب السوري بخصوص ملف المياه”، لافتاً الى أن “وفداً عراقياً سبق له أن زار تركيا في حزيران الماضي، بحث خلال زيارته تلك ملفات مهمة، واطلع الوفد على مجموعة من المنشآت والخزين المائي في سد اليسو”.

ولفت راضي الى أن “هذا الحراك سيتوج بزيارة الوفد العراقي الشهر المقبل، لمناقشة هذه الملفات بشكل أوسع وأدق”.

بدوره، يقول الخبير المائي عادل المختار في حديث لـ(المدى)، إن “المفاوضات والمباحثات السابقة مع الجانبين الإيراني والتركي ليست الا بروتوكولات ومباحثات دون فائدة”، مستدركا بالقول إن “المفاوضات الحقيقية فعلا تلك التي تتم بين رئيسي وزراء الدولتين المفاوضتين وليست من قبل وزير الموارد المائية والوفود التي لا تملك صلاحية التفاوض”.

ويشير المختار الى، ان “ملف المياه ينقسم الى قسمين، الأول يتمثل بالمفاوضات مع دول الجوار والثاني يتمثل بالاستخدام الصحيح للمياه”، لافتا الى، ان “كميات كبيرة من المياه تذهب هدرا نتيجة الاستخدام الخاطئ للزراعة وغيرها من الاحتياجات الأخرى للمياه”.

وجدد الخبير المائي مطالبته، بـ”تأسيس مجلس وطني للمياه ليكون نقطة انطلاق للمفاوضات مع دول الجوار”.

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