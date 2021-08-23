ميلان يحدد موعد عودة ابراهيموفيتش

روما: أ ف ب

لن يستعيد ميلان الإيطالي خدمات مهاجمه السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش الذي خضع لعملية جراحية في ركبته أوائل الصيف الحالي، قبل منتصف الشهر المقبل بحسب ما أفاد مدربه ستيفانو بيولي امس الأحد.

وقال بيولي عشية المباراة الأولى لميلان في الدوري المحلي اليوم الإثنين ضد مضيفه سمبدوريا، إن السويدي الذي يحتفل بميلاده الأربعين في تشرين الأول، في “وضع جيد على الصعيد البدني. لم يعاود نشاطه حتى الآن مع الفريق”، عاداً أن “الأسبوع المقبل سيكون مهماً جداً مع معاودته التمارين بالكرة بشكل كامل». وتابع “إذا حصل كل شيء كما نأمل، بإمكانه أن يعود معنا (المجموعة) خلال فترة التوقف الدولي”، أي بين 30 آب الحالي و8 أيلول المقبل. وخضع إبراهيموفيتش في حزيران لعملية جراحية بسبب إصابة في ركبته أجبرته على الغياب عن نهائيات كأس أوروبا. وتعرض “إبرا” للإصابة في مباراة الفوز على يوفنتوس 3 -صفر في الدوري الإيطالي في 9 أيار الماضي ضمن المرحلة الخامسة والثلاثين.

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