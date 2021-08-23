11.7 لكل مائة ألف نسبة انتشار التصلب المتعدد في العراق

قال الاستاذ الدكتور حيدر كاظم حسون، اختصائي الدماغ والأعصاب واستاذ طب الاعصاب والدماغ في كلية طب الكوفة ومدير مركز الفرات الاوسط للعلوم العصبية: حول مرض تصلب الأعصاب اللويحي : مرض مزمن التهابي يؤدي إلى ضعف الخلايا العصبية والألياف العصبية في منطقة الجهاز العصبي المركزي، ويصيب تحديداً مادة المايلين المركزي وليس المحيطي حيث يتواجد المايلين بالعصب البصري او بالدماغ أو بالمخيخ أو حتى بالنخاع الشوكي”.

وأضاف حسون: “حتى الآن، لم يستطع العلم ولم تتمكن الأبحاث من تحديد الأسباب التي تؤدي إلى حدوث المرض، ولكن أشارت بعض الدراسات بأن أن المرض يسببه اضطراب بمناعة المريض، ولكن الأسباب المؤدية إلى ذلك غير واضحة حتى الآن، ولكن بعض الدراسات التي نظرت إلى نسب انتشار المرض في الدول حول العالم أشارت إلى أن العوامل البيئية تعد عاملاً قد يرفع نسب خطورة الإصابة بالمرض، وعلى سبيل المثال، ينتشر المرض بشكل واسع في شمال أوروبا والدول الاسكندنافية وأمريكا الشمالية. وقد أظهرت الأبحاث بأن الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 15 عام ممن يهاجرون من أوروبا إلى المناطق الاستوائية التي تكون أقرب من خط الاستواء فإن نسبة خطورة المرض تكون نفسها في الموطن الاصلي، بينما تتغير نسبة الخطورة للمهاجرين من دون 15 عام من أوروبا للدول الاستوائية فيكتسب الشخص نسبة المرض في المنطقة الجيدة وهي اقل طبعا في المناطق القريبة من خط الاستواء مقارنتا لأوروبا، حيث يكتسب هؤلاء الإفراد نسب الخطورة الموجودة في الدول التي هاجروا إليها”.

ورجح الدكتور حيد حسون أن يعود سبب المرض إلى قلة فيتامين د بالإضافة إلى التوتر والقلق، حيث أشارت بعض الأبحاث أيضاً التي أجريت في ألمانيا إلى وجود ميكروبات معينة بالأمعاء تساهم في التسبب بالمرض. كما قد تعود الأسباب إلى عوامل خمجية، حيث أشارت الدراسات لارتباط بعض الفيروسات بالتسبب بحصول مرض التصلب اللويحي.

وحول نسب انتشار المرض وأسباب انتشاره، قال الدكتور حسون: ” قمنا بإجراء بحث علمي في الفترة ما بين 2018 و2020 وتم نشره في الأطلس العالمي لتصلب الأعصاب اللويحي، وبحثنا من خلاله نسب انتشار المرض في العراق، واكتشفنا بأن 11.7 من كل مائة ألف تصاب بالمرض في العراق، وتعد هذه النسبة أقل مما هي عليه في إيران والأردن والسعودية والكويت، وربما تعود أسباب النسب المنخفضة في العراق لقلة الوعي بحيثيات المرض أو قلة عدد الأطباء المختصين بالأعصاب، ولكن السبب الرئيسي بالنسبة لي، هو قلة أجهزة تشخيص المرض. ومن خلال بحثنا اكتشفنا بأن المرض ينتشر في الموصل بنسبة 13.5 وفي البصرة 13 تقريباً أما في بغداد فتبلغ النسبة “20.

وعن الفئات العمرية التي ينتشر فيها المرض قال الدكتور حيدر: “ينتشر مرض التصلب اللويحي المتعدد بين الفئات الشابة ممن تتراوح أعمارهم بين الـ 20 والـ 40 بشكل أكبر، ولكن ذلك لا يعني أن الفئات الأخرى تتأثر بالمرض، حيث يوجد هنالك مرضى أطفال ومن كبار السن، ولكن تعد الفئة الشابة أكثر خطورة كونها أكثر تعرضاً للعوامل البيئية والمناعية”.

اما عن التشخيص فيقول: “يعتمد تشخيص المرض بالدرجة الأولى على أعراض المريض، وفي بعض الأحيان يكون عند مريض التصلب اللويحي معرفة كافية بأعراض المرض، ويكون قادراً على تشخيص الأعراض، مثلاً في حالات اعتلال العصب البصري والذي قد يؤدي لفقدان المريض للبصر لبضع أيام ومن ثم يعود مرة أخرى. ومن الأعراض الأخرى الدلالية لإصابة المريض بمرض التصلب اللويحي هي الأعراض الحسية والتي قد تظهر بشكل خدر في الأطراف، وهذا لا يعني بأن كافة الأفراد الذين يحسون بخدر في الأطراف هم مصابين بمرض التصلب اللويحي المتعدد، بل هذه إحدى العلامات التي يتبعها المختصون بهدف تشخيص المرض، كما يتم استخدام الرنين المغناطيسي لهذا الغرض”.

وسلط الدكتور حسون الضوء خلال حديثه على مريضات التصلب اللويحي اللواتي يفكرن بالزواج والإنجاب وقد أكد على أن أكثر الأسئلة شيوعاً حول مرض التصلب اللويحي المتعدد، ذلك المتعلق بمريضات التصلب اللويحي والحمل وإنشاء أسرة هو كيف يمكن لمرضات التصلب اللويحي الزواج والحمل والإنجاب؟ فمن الضروري رفع وعي الأفراد فيما يخص هذا الموضوع، حيث إن المرض لا يؤثر على المرأة من ناحية الإنجاب وتكوين عائلة، فهناك العديد من النساء المصابات بالمرض ويمارسون حياتهم بشكل طبيعي، فإن تم تشخيص المرض بشكل صحيح وبمراحل مبكرة، وكان هنالك متابعة مستمرة بين المريضة والطبيب المختص، هنا ستستطيع المريضة إدارة المرض بشكل جيد. كما وتلعب الأدوية العلاجية دوراً كبيراً في إدارة المرض، وخاصة للنساء الراغبات بتكوين أسرة، حيث هنالك أدوية معينة قد تؤثر على الحمل، ولذلك قد يكون هنالك حاجة لتغيير النظام العلاجي للمريضة الراغبة بالإنجاب، حيث يعتبر عقار إنترفيرون من الأدوية التي لا تؤثر على الحمل وإنجاب المريضة. وتشير أحدث الأبحاث بأن خلال فترة الحمل، تخمد أعراض المرض، وقد لا تصاب بأي نكسة خلال هذه الفترة، ولكن قد تصاب بنكسة بعد الإنجاب، ولذلك يعد الحوار بين المريض والطبيب المختص أمر محوري لوضع وتعديل الخطط العلاجية المناسبة.

وعن علاقة المرض بفيروس كورونا والتأثيرات المتبادلة على المرضى، أشار الدكتور حيدر حسون إلى العديد من الأبحاث الموثوقة التي تم إجراؤها في هذا لشان ومدى تأثير الفيروس على مرضى التصلب المتعدد، وقال: ” أظهرت الأبحاث أن الفيروس له تأثير غير مباشر على الجهاز العصبي وعلى المناعة بسبب تأثر الأكسجين وتخثر الدم، ولكن لا يزيد الفيروس من حدة أعراض مرض التصلب اللويحي المتعدد، كما أنه لا يزيد من فرصة الإصابة بالفيروس، ولكن من الضروري على مريض أو مريضة التصلب اللويحي المتعدد إن أصيبوا بالفيروس استشارة الطبيب المختص من خلال خدمات التطبيب عن بعد، كما قد تكون أعراض الفيروس شديدة في حال كان مريض التصلب يتناول أدوية بيولوجية متقدمة مثل Rituximab ” لكنه لا يزيد من نسبة الوفاة من المرض

يذكر أن تثقيف الأفراد بالمرض يعد أمراً محورياً، ويكون ذلك بالشراكة مع وسائل الإعلام المتعددة، بالإضافة إلى المحاضرات والندوات الصحية المختصة. ورفع الوعي لا ينحصر على الأفراد فقط، بل على الأطباء والمختصين أيضاً لمشاركة أحدث الأبحاث والمستجدات في هذا الإطار.

وفي الختام نوه الدكتور حسون بالجهود الحثيثة التي يتم بذلها في العراق مؤخراً لدعم مرضى التصلب اللويحي المتعدد، مشيراً إلى توفر العلاج المجاني وأن هناك العديد من الأدوية تتوفر في العراق، ولكن من الضروري أيضاً التركيز على توفير الفرص البحثية بالإضافة إلى تدريب الكوادر التمريضية للتعامل مع الحلالات المرضية على أكمل وجه.

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