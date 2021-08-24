أوساط سياسية تحمل النفط مسؤولية حرق الغاز وعدم استثماره

يعد الغاز المصاحب لاستخراج النفط من الثـروات الوطنية المهمة، الا ان هنالك كميات كبيرة تهدر بسبب حرقه دون استثمار، ويرى مختصون ونواب أن عمليات حرق الغاز المصاحب تتسبب بأضرار بيئية ومادية محملين وزارة النفط مسؤولية الإهمال.

وتقول عضو لجنة النفط والطاقة النيابية زهرة البجاري في حديث لـ(المدى)، إن “الغاز المصاحب ثروة وطنية، وعمليات الحرق تؤدي الى هدر أموال طائلة يمكن الاستفادة منها بعدة مشاريع تخدم البلد اقتصاديا”.

وفي أحدث تقرير صادر عن البنك الدولي نشر في تموز الماضي، احتل العراق المركز الثاني عالميا للسنة الرابعة على التوالي بين أعلى الدول إحراقاً للغاز الطبيعي، حيث حل العراق بعد روسيا وتبعته الولايات المتحدة ثم إيران، وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن العراق أحرق عام 2016 ما مجموعه 17.73 مليار متر مكعب من الغاز، ثم ارتفع ذلك عام 2019 ليصل إلى 17.91 مليار متر مكعب يحرق في الأجواء.

وتضيف البجاري، أن “50% من الغاز المصاحب لاستخراج النفط يحرق دون اكتراث”، محملة “وزارة النفط بالدرجة الأولى مسؤولية الهدر والتلكؤ”.

وتشير عضو لجنة الطاقة النيابية الى، أن “استثمار الغاز المصاحب سيوفر بالإضافة الى المال، توليد محطات الطاقة الكهربائية وبيئة نظيفة”.

وتبين البجاري، أنه “بعد مطالباتنا المتكررة باستثمار الغاز المصاحب، وضعت وزارة النفط عمليات حرق الغاز على جدول اعمالها الا انها لم تبدأ بعمل ملموس بعد”.

وأعلن وزير النفط إحسان عبد الجبار في ايار الماضي، عن استثمار 3 مليارات دولار في مجال إنتاج الغاز في البصرة جنوبي البلاد، خلال السنوات الخمس المقبلة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير، وأعلن خلاله إقرار الخطة الاستثمارية لشركة غاز البصرة.

وقال عبد الجبار إن الخطة الاستثمارية التي تم إقرارها، تهدف لإضافة 1.4 مليار قدم مكعبة من الغاز المصاحب يومياً، مشيراً إلى أنها ستوفر نحو ألفي درجة وظيفية خلال مدة تنفيذها.

بدوره يقول المختص بالشأن الاقتصادي باسم جميل أنطوان في حديث لـ(المدى)، إن “هناك نوعين من الغاز المصاحب، الأول الذي يستثمر مع عمليات استخراج النفط دون السيطرة عليه ويقدر بـ27 مليار متر مكعب سنويا، والنوع الثاني الذي يستخرج لأغراض الطبخ والعمليات الأخرى وهذا النوع لا يمكن استخدامه في توليد الطاقة الكهربائية الا من خلال تصفيته لتشغيل المحطات”.

ووفق تقديرات سابقة، يمتلك العراق مخزوناً قدره 132 تريليون قدم مكعب من الغاز، جرى إحراق 700 مليار قدم مكعب منها، نتيجة ضعف القدرة على استغلاله.

ويتوقع أنطوان، “ارتفاع أسعار الغاز في موسم الشتاء المقبل، وذلك لعدم توفر منظومات لنقل الغاز بشكل مكثف وعدم توفر طاقات إنتاجية للتصدير”.

ويرى المختص بالشأن الاقتصادي، أن “حرق الغاز المصاحب له العديد من السلبيات، منها تلوث البيئة والتسبب بارتفاع درجات الحرارة والامراض”.

ويبين أنطوان، أن “استثمار الغاز المصاحب يحتاج الى إرادة حقيقية وتوجه فعلي بعيدا عن الفساد”.

يشار الى ان شركة سينوك الصينية تتولى تطوير حقل “أبو غرب” في محافظة ميسان لإنتاج الغاز المصاحب لاستخراج النفط، ويضطر العراق إلى حرق كميات كبيرة من الغاز المصاحب لاستخراج النفط، لضعف إمكانات الاستثمار.

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