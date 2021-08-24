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إحباط محاولة تهريب “أدوية بشرية” في منفذ ميناء أم قصر

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، ضبط وإحباط محاولة تهريب أدوية بشرية مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.

وذكرت الهيئة في بيان أن “منفذ ميناء أم قصر الشمالي تمكن من ضبط حاوية بداخلها (أدوية بشرية) كان يروم المستورد إعادة إصدارها إلى بلد المنشأ وفق طلب على أنها مواد صحية وبعد الكشف عليها تبين أنها أدوية معدة للتهريب”.

وأضاف البيان، أن “المواد ضبطت بالتعاون مع مركز كمرك بوابة البصرة كونها مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد”.

واشار الى انه “تم إحالتها للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين”.

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