التقييس والسيطرة: لا نمتلك سلطة «منع» دخول البضائع إلى البلاد

بغداد: عمر عبد اللطيف

أكد رئيس جهاز التقييس والسيطرة النوعيَّة التابع لوزارة التخطيط حسين علي داود أنَّ الجهاز لا يمتلك سلطة السماح او منع دخول البضائع إلى البلاد، بينما كشف عن غياب التنسيق بين بغداد واربيل بشأن فحص البضائع.

وقال داود : إنَّ “ذلك من صلاحيات سلطة الجمارك ووزارة التجارة ومجلس الوزراء، باعتبار أنَّ الجهتين الاوليين هما اللتان تمنحان اجازات الاستيراد”.

واضاف انه “لا يوجد حتى الان اي اتفاق بين بغداد واربيل بخصوص توحيد الاجراءات والرسوم الجمركية، كما لا يوجد تنسيق بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقليم بشأن الجمارك والمنافذ الحدودية والسيطرة النوعية”.

وكشف داود عن وجود “تنسيق عالٍ مع الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية من اجل ايجاد صيغة اتفاق لاعتماد اجازات الاستيراد الصادرة قبل نفاذ قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2019.

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