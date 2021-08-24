اصدرت محكمة الجنايات المختصة بقضايا الفساد، اليوم الثلاثاء، حكما السجن 6 سنوات بحق صاحب شركة ومسؤول في وزارة الصناعة بتهم الفساد.

وقال مصدر في محكمة الجنايات انه “بناء على تحقيقات لجنة مكافحة الفساد، اصدرت محكمة الجنايات المختصة بقضايا الفساد الحكم بالسجن على المتهم بهاء علاء عبد الرزاق علوان الجوراني ست سنوات وفق المادة 308 و310 رشوة وتوسط، والمتهم علي صالح هادي عطار العطار مدير عام شركة الاسمنت ست سنوات وغرامة 10 ملايين دينار عراقي وفق القرار 160 لسنة 1983”.

وفي تفاصيل القضية “فإن تحقيقات اجريت من قبل لجنة مكافحة الفساد والجرائم الهامة الخاصة بملف وزارة الصناعة والمعادن وتحديدا القضية المفردة التي تخص اعتراف المتهم الموقوف ( بهاء علاء عبد الرزاق الجوراني ) الذي قام من خلال بسط نفوذه وسطوته على وزارة الصناعة والمعادن بتعيين المتهم الموقوف ( علي صالح هادي العطار ) مدير عام الشركة العامة للسمنت العراقية مقابل احالة عقود تجهيز للشركات التابعة للمتهم ( بهاء ) والتي تملك عقود مشاركة مع شركات الوزارة اعلاه وتقاضيه الرشاوى مقابل تسهيل الاجراءات، وبهذا اليوم اصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكمها بحق المدانين”.

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