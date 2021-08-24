العراق يرفع حيازته من السندات الأميركيَّة إلى 21 مليار دولار

بغداد: هدى العزاوي

أعلنت وزارة الخزانة الأميركيَّة أنَّ العراق رفع حيازته من السندات الأميركية إلى 2.21 مليار دولار خلال شهر حزيران الماضي، ليصل الإجمالي إلى أكثر من 21 مليار دولار بعد أن كانت قرابة 17 مليار دولار في كانون الأول من العام الماضي 2020.

وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية مظهر محمد صالح لـ”الصباح”: إنَّ “رفع رصيد العراق من شراء سندات الخزانة الأميركية بنسبة 23.98 % لتصل إلى 21.187 مليار دولار شيء متوقع لاسيما أنَّ العراق يعد من ضمن منطقة الدولار بسبب طبيعة الصادرات النفطية وتسعيراتها بالدولار، فضلا عن أنَّ أكبر التعاملات التجارية في العراق من ضمن منطقة الدولار سواء في آسيا أو في المحيط الإقليمي بنسبة 80 إلى 85 % من التعاملات الخارجية للعراق بالدولار”، مبيناً أنَّ “حيازة العراق للدولار طبيعية، علماً أنَّ الدولار الأميركي يشكل نحو ثلثي الاحتياطات الرسمية للدول، وهناك نحو 60 % من القروض العالمية تمنح بالدولار، ونحو 84 % من التجارة العالمية تسدد تصفياتها بالدولار”.

من جهته أكد المستشار المالي للأمين العام لمجلس الوزراء عبيد محل لـ”الصباح”، أنَّ “رفع حيازة العراق من السندات الأميركية يعود بشكل كبير لصالح الوضع المالي في العراق، لاسيما أنها مستثمرة بشكل صحيح والناتج عنها فوائد، لذا تعد الزيادة في موجوداتنا الاستثمارية الموجودة لدى الخزانة الأميركية جيدة وهي استثمار آمن وغير معرضة إلى مخاطر”.

ولفت إلى أنَّ “هذه الزيادة تحسن من الوضع المالي في العراق فضلاً عن تأثيرها الإيجابي لسمعتنا أمام المستثمرين والآخرين”.

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