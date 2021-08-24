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القبض على سارق من احد المنازل مبلغ 110 الف دولار شرقي بغداد (فيديو)

القت القوات الامنية ضمن قاطع منطقة الشعب، القبض على سارق سرق من احد المنازل في منطقة حي سومر مبلغ 110 الف دولار امريكي.

وبعد تحري القوات الامنية تمكنت من التعرف عليه ومن ثم القاء القبض عليه، وضبط المبلغ”.

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