الماليَّة النيابيَّة تبحث ملف تثبيت العقود

بغداد: نور الزيدي

كشفت اللجنة الماليَّة النيابية عن حراك جديد باتجاه تثبيت أصحاب العقود ممن تتجاوز خدمتهم خمس سنوات، مشيرة إلى استضافة مرتقبة لوزير المالية.

وقال عضو اللجنة محمد الشبكي لـ”واع”: إنَّ “اللجنة عقدت اجتماعات عدة لبحث هذا الملف وستكون هناك استضافة مرتقبة لوزير المالية من قبل اللجنة لمناقشة ملف تثبيت المتعاقدين المنصوصة تعليماتهم في قانون الموازنة العامة لعام 2021”.

وأشار إلى أنَّ “تثبيت المتعاقدين شأن حكومي بعد إدراج فقرة في قانون الموازنة لمن تتجاوز خدمته خمس سنوات بعد توفير التخصيصات المالية”.

ولفت إلى أنَّ “هناك عدم تطابق في الأرقام بين الوزارات من حيث تقديم جدول يحصي عدد القوى العاملة لديها لتتم المصادقة عليه من قبل وزارة المالية والقيام بدورها في إحصاء الحاجة الفعلية والشروط الواجب توفرها في التعيين”، منوها بأنَّ “الروتين تسبب في تأخير تطبيق بنود الموازنة”.

وتابع الشبكي أنَّ “اللجنة المالية ستقوم بمتابعة وتفعيل ملف تثبيت المتعاقدين واستضافة الجهة المعنية في تطبيق الفقرة المدرجة الخاصة بهذا الملف”.

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