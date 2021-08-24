المفوضيَّة تُنهي «الاقتراع التجريبي» في أربع محافظات

السليمانية: عذراء جمعة

كركوك: نهضة علي

أنهت مكاتب مفوضيَّة الانتخابات في السليمانية وكركوك وميسان وواسط عملية المحاكاة (الانتخاب التجريبي) لفحص كفاءة الاجهزة وسرعة ارسال النتائج في مراكز الاقتراع بنجاح، استعداداً للموعد الانتخابي المقبل في العاشر من تشرين الاول المقبل.

وقال مدير مكتب مفوضية السليمانية أمانج عزيز : إنَّ “عملية المحاكاة شملت 79 مركزا للاقتراع”.

وبين أنَّ “الهدف من هذه العملية اختبار مدى فاعلية اجهزة التحقق التي تقرأ بطاقة الناخب وجميع المعلومات الموجودة فيها، فضلا عن البصمة الخاصة بالناخب و(باركود) ورقة الاقتراع، الى جانب تحديد المشكلات وامكانية حلها بشكل سريع من الان قبل يوم الانتخاب”.

ولفت الى “نجاح المحاكاة وانسيابيتها، حيث جرت بواسطة بطاقات حية للناخبين”، مشيرا إلى أنَّ “النتائج الخاصة بها سيتم جمعها وارسالها إلى المكتب الوطني في بغداد بواسطة جهاز (ار تي اس) عبر الاقمار الصناعية”.

واكد أنَّ “عملية توزيع البطاقات البايومترية وصلت إلى نتائج جيدة وحققت في بعض المراكز نسبة 90 %”.

وفي كركوك، قال مسؤول الاعلام والعلاقات في مكتب مفوضية كركوك عبد الباسط درويش : إنَّ المكتب اجرى عملية المحاكاة التجريبية بحضور وكلاء الكيانات السياسية ومراقبي منظمات المجتمع المدني واعلاميين، واتسمت بالنجاح والسلاسة من دون اي خلل”.

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