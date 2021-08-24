تصريح مدوٍ للمالكي: اشتريت قصري فرساي ورفيق الحريري وعندي طائرتان في بيتي! ما القصة؟

قال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الاثنين، “اشتريت قصري فرساي ورفيق الحريري ولدي طائرتان في المنزل”، في رد منه ساخرا على التصريحات الإعلامية التي تتحدث عن املاكه، وفقا لقوله.

وذكر المالكي في مقابلة متلفزة : “الإعلام يقول عندي 68 مليار دولار، والإعلام يقول إني اشتريت قصري فرساي في فرنسا وقريطم وهو قصر رفيق الحريري في لبنان، وعندي طائرتان في بيتي”.

وأضاف ساخرا “لا أدري كيف دخلت الطائرتان في البيت، هذه كلها أكاذيب الدوائر التي تريد أن تشوش الواقع، وأنا أتحدى أحداً أن يجد لي ديناراً أو دولاراً واحداً في أي مصرف”.

وتابع المالكي “من يعرفني يعرف وضعي المادي ويعرف حرصي على المال العراقي، ولكن الأكاذيب لم تنته عند هذا الحد”، مشيرا الى ان “الشيء الذي يخفف هو أن كل السياسيين المتصدين الذين يعملون بجد للمصلحة الوطنية اتهموا بمثل هذه الاتهامات”.

وتابع متسائلا: “ألم يُتهم الإخوة الكورد بهذه الاتهامات الكثيرة؟ أوليس غير الكورد متهمين الآن؟ الشيعة ليسوا متهمين بمثل هذه الاتهامات”، مبينا ان “هذه أساليب حزب البعث والدوائر التي تدعم هذا الحزب الذي يُحسن الدعاية والإعلام على طريقة هوبز صاحب الإعلام النازي”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط