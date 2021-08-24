رئيس الجمهورية: العراقيون يتطلعون لدولة آمنة خادمة لشعبها

أكّد رئيس الجمهورية برهم صالح، امس الاثنين، تطلع العراقيين إلى دولة آمنة خادمة لشعبها من خلال حكم رشيد.

وذكر الرئيس صالح في تغريدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن “عمر العراق المعاصر بلغ قرناً كاملاً بذكرى تنصيب (المغفور له) الملك فيصل الأول”.

وأضاف “مئة عام من المنعطفات التأريخية، حملت إنجازات، وانتكاسات من حروب ومآس واستبداد”.

‏وأكّد صالح “تطلع العراقيين إلى دولة آمنة، خادمة لشعبها من خلال حكم رشيد، ومعبّرة عن إرادتهم المستقلة”.

وفي السياق نفسه، أصدر مجلس القضاء الأعلى، بيانا بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس العراق الحديث ، ذكر فيه ،”تمرُّ علينا اليوم ذكرى تأسيس العراق الحديث والمعاصر، ففي مثل هذا اليوم الموافق 23 / آب / 1921 تمّ تنصيبُ المغفور له جلالة الملك فيصل الأول (رحمه الله) ملكاً للعراق”.

وبين “خلال هذا القرن المهم، من تاريخ العراق والمنطقة والعالم، مرَّ العراق ودولته المتعددة بكلّ أطيافها واتجاهاتها السياسيّة، ملكيّةً كانت أم جمهورية، عادلةً أم ديكتاتوريّة، بكل ما كان يستدعي الأمر من تأثيرٍ وتأثّر، في أحداث رسمت السنوات المئة الأخيرة، في أذهان العراقيين والعالم”.

ولفت الى أنه “منذ لحظة التأسيس، ونحن اليوم نحتفل بالمئويّة، والقضاء العراقيّ كان العمود الفقريّ لهذه الدولة، مُحاولاً إصلاح الأخطاء البنيوية والسياسيّة، وعاملاً جاهداً لأجل الوصول لمستوى عدالةٍ تليق بالعراق والعراقيين”.

وتابع ” ونحن نحتفل بهذا اليوم، نهنّئ العراقيين، نؤكد ان القضاء هو القلعة الأخيرة للعدالة، وأنّه الحامي الأوّل والأخير للمواطن، والدولة، والمجتمع، وعلاقاته المتشابكة والمتعالقة، وأنّ فكرة العدالة هي نقطة الانطلاق لكلّ بناء، وأنّ خدش هذه الفكرة هي بداية كلّ سوء”.

واكد ان للدولة حماتها وأبناءها الذين يسهرون ليل نهار لإصلاح الأوضاع، وجعل العراق يليق

بالعراقيين.

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