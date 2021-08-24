ريال مدريد يتعادل بمباراة “مجنونة” أمام ليفانتي في الدوري الإسباني

انتهت ثاني لقاءات ريال مدريد في الدوري الإسباني أمام ليفانتي، بتعادل الملكي بنتيجة (3-3)، في مباراة مخيبة للآمال لجماهير الملكي.

وافتتح جاريث بيل أهداف الملكي في الدقيقة 5، ليمنح الملكي تقدم مبكر في المباراة على ليفانتي.

وتعادل روجر ماتري في الدقيقة 46 لليفانتي، ثم تقدم خوسيه كامبانيا في الدقيقة 57.

واستطاع فينيسويس جونيور الجناح البرازيلي إدراك التعادل لريال مدريد في الدقيقة 73.

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واستطاع فينسيوس جونيور إدراك التعادل مرة أخرى في الدقيقة 85، في مباراة ماراثونية بين الفريقين.

وتعرض حارس ليفانتي للطرد في الدقائق الأخيرة، وبعد نفاذ التبديلات ارتدى روبين فيزو قميص الحارس ليكمل ليفانتي اللقاء بـ 9 لاعبين.

وارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة الرابعة، بينما حصل ليفانتي على نقطته الثانية الدوري الإسباني.

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