فاطمة وجراح يرفعان علم العراق في حفل الافتتاح

طوكيو: عمار طاهر موفد الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية

هشام السلمان موفد اللجنة البارالمبية

تفتتح في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت اليابان (الساعة الثانية ظهرا بتوقيت بغداد) الدورة البارالمبية بمشاركة 163 دولة تتنافس على 23 فعالية خلال مدة 12 يوما وذلك للفترة من 24 آب ولغاية 5 أيلول المقبل في العاصمة اليابانية طوكيو.

حفل الافتتاح

ويشاركُ العراق في حفل الافتتاح باستعراض بعثات الدول المشاركة بجميع اللاعبين البالغ عددهم 19 رياضيا إضافة الى 5 اداريين يمثلون المنتخبات المشاركة فضلا عن رئيس البعثة عبيد الغزي بينما سيحمل العلم العراقي رامي الثقل جراح نصار والعداءة فاطمة فاضل بشكل مشترك.

وقد تم اختيار رياضي ورياضية لرفع راية البلدان المشاركة بناء على توجيهات اللجنة المنظمة اسوة بالدورة الأولمبية التي اختتمت في طوكيو مؤخرا حيث سمت اللجنة البارالمبية جراح نصار صاحب ذهبية ريو لإنجازاته الفذة بينما تم اختيار فاطمة فاضل كونها أصغر رياضية في تاريخ المشاركات العراقية إذ يبلغ عمرها 14 عاما فقط.

وعقدت اللجنة المنظمة أمس الاثنين اجتماعا موسعا مع جميع رؤساء البعثات حضره عن العراق عبيد الغزي تضمن شرحا مفصلا عن حفل افتتاح الدورة الأولمبية من حيث اليات التجمع والنقل ودخول اللاعبين وملابس الوفود وبعض التعليمات الخاصة التي تتعلق بعدم رفع او ترديد الشعارات السياسية او الدينية حيث سترتدي البعثة العراقية ملابس رياضية مطرزة بعلم العراق وشعار اللجنة البارالمبية بعد ان تخلت عن فكرة الملابس الرسمية نظرا للرطوبة العالية ودرجات الحرارة المرتفعة نسبيا في اليابان.

متابعة وزير الشباب

أجرى وزير الشباب والرياضة عدنان درجال اتصالا هاتفيا مع الوفد الإعلامي للاطمئنان على وضع البعثة العراقية ورفع معنويات اللاعبين وتذليل المعوقات التي تعترض استعدادات المنتخبات الوطنية قبل الشروع بالمنافسات وإمكانية تذليلها وتوفير جميع سبل النجاح.

واستفسر درجال عن مشكلة السفارة العراقية مع البعثة البارالمبية وأسباب عدم التعاون والتواصل معها وشدد على اجراء الاتصال مع المعنيين للوقوف على حقيقة الموضوع كون ابطال البارالمبية يمثلون العراق في حدث رياضي كبير تتجه إليه انظار العالم بالوقت الحاضر.

من جهته شكر رئيس البعثة عبيد الغزي وزير الشباب عدنان درجال على اهتمامه ومتابعته وقال : لم نلمس وجود السفارة العراقية منذ وصولنا الى اليابان وحتى الان مؤكدا ان من واجب السفارة استقبال البعثة البارالمبية كونها تمثل البلد.

وأضاف الغزي ان تواصل السفارة منذ ان كنا في بغداد كان ضعيفا فقد لمسنا عدم وجود رغبة حقيقية في إبداء التعاون والمساعدة وبعد وصولنا الى طوكيو لم نجد أي شخص في استقبالنا.

وتابع الغزي بعد وصولنا الى القرية البارالمبية بعث لنا السكرتير الثالث في السفارة رسالة مفادها بأن واجبه هو استقبال المسؤولين وكبار الشخصيات فقط وسوف يقوم من باب المجاملة باستقبال رئيس اللجنة البارالمبية وليس البعثة العراقية.

وزاد الغزي ،المفروض بالسفارة استقبال أبطال العراق كوننا في مهمة وطنية نتشرف فيها بتمثيل الوطن حالنا حال بقية الدول التي حظيت باستقبال كبير وتعاون منقطع النظير من قبل سفارات بلدانها بحضور السفير وأركان السفارة والدخول الى صالة المطار والمساعدة في انجاز الإجراءات الروتينية.

المؤتمرات الفنية

شاركت البعثة العراقية أمس الاثنين بالمؤتمرات الفنية التي تبحث اليات وقوانين المنافسات في الدورة البارالمبية وقد عقدت معظم المؤتمرات الفنية عن طريق الاجتماع عن بعد بسبب كثرة الوفود المشاركة حيث فضلت اللجنة المنظمة اللجوء إلى اللقاءات الإلكترونية تجنبا للإصابة بفيروس كورونا.

فقد حضر رئيس اتحاد المبارزة علي حميد الى المؤتمر الفني للعبة الذي أقيم حضوريا على قاعة ماخوراي ميسي الرياضية فيما عقد المؤتمر الفني لتنس الطاولة الكترونيا بعد ان كان من المقرر إقامته حضوريا على قاعة متروبوليتان الا ان عدد الدول المشاركة في هذه الفعالية والذي بلغ (55) دولة حال دون ذلك نتيجة الخشية من انتشار الجائحة.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الفني لفعالية العاب القوى الكترونيا يوم 25 آب والمؤتمر الفني للقوس والسهم في 26 آب أما المؤتمر الفني للأثقال فقد عقد الكترونيا أمس الاثنين وقد طرحت فيه الية جديدة للاعتراض حيث أصبحت العملية تتم الكترونيا بعد ان كانت ورقيا ومقابل مبلغ مالي قدره 100 يورو لا تسترد إذا كان الاعتراض فاشلا مما ولد صعوبات تقنية أدت الى اعتراض بعض الدول.

الوحدات التدريبية

وتواصل المنتخبات الوطنية تحضيراتها للدخول الى منافسات الدورة البارالمبية حيث خصصت اللجنة المنظمة مدة نصف ساعة صباحا ومساء للاعب سليمان فياض واللاعبة زمن حسين للتعود على الأدوات ومكان المنافسات.

وقالت رئيسة اتحاد القوس والسهم كوثر حسين انه تم فحص المعدات والأدوات المستخدمة في السباق مبينة ان الفريق باشر وحسب الوقت المخصص له وهو ساعة واحدة لتجربة كل من قوس (Compound) وقوس (Recurve ) لضبط المسافة والعدسة والأوتار والتعود عليهم قبل الشروع بالمنافسات الرسمية.

وأضافت كوثر ان المنافسات الرسمية ستنطلق يوم 27 – 28 – 29 اب الحالي بمشاركة اللاعبة زمن حسين وذلك بفعالية القوس (Recurve ) واللاعب سليمان فياض بفعالية القوس (Compound) متمنية لهما تحقيق مراتب متقدمة بالدورة.

واستمر فريق العاب القوى بالاستعداد للمشاركة في سباقات الدورة حيث مارس تدريبات القوة داخل القرية البارالمبية بعد أن لجأ المشرفون على الفريق الى استخدام قاعة الحديد بالقرية البارالمبية لتدريب اللاعبين وإعادتهم الى حالتهم البدنية التي تأثرت بسبب ساعات الرحلة الطويلة. واكد رئيس اتحاد العاب القوى مهدي باقر أهمية استعادة اللياقة البدنية للاعبين بعد الإرهاق والتعب جراء السفر، مبينا أن رفع الحمل التدريبي سيتم تدريجيا وحسب توجيهات المدربين.

وأضاف بعد تمرين الحديد توجه اللاعبون في اليوم الثاني الى الملعب الأولمبي الذي ستجري عليه المنافسات للتعود على الأرضية والأجواء، مضيفا ان اللاعبين باشروا حاليا في التدريب على الملاعب المختلفة على حسب نوع الفعالية التي يمارسونها مثل الرمي جلوس والرمي وقوف والاركاض.

وذكر باقر ان المنتخب على أتم الجاهزية للمشاركة والتنافس بروح معنوية عالية وبدون إصابات تذكر واعدا الجمهور بالحصول على اوسمة ملونة.

لقاءات بارالمبية

عقدَ رئيس اللجنة البارالمبية مجموعة من اللقاءات الثنائية مع رئيس اللجنة المغربية ورئيس اللجنة الماليزية وتلقى رسالة من اللجنة البارالمبية الإيرانية وكذلك اللجنة البارالمبية السورية لعقد اجتماع على هامش الدورة يبحث فيه الجانبان إقامة اتفاقية تعاون مشترك حيث تم التواصل بين الطرفين وسيعقد الاجتماع خلال اليومين المقبلين.

وذكر رئيس اللجنة البارالمبية عقيل حميد ان اللقاءات تناولت البطولات البارالمبية وسبل التعاون فضلا عن ادامة التواصل حيث تمتلك اللجنة البارالمبية علاقات واسعة مع نظيراتها العربية والأجنبية ولاسيما ان العراق يتبوأ منصب نائب رئيس الاتحاد العربي لكافة الفعاليات البارالمبية.

وتابع حميد ان ثمة لقاءات عدة ستحقق على هامش الدورة حيث سنلتقي رئيس اللجنة البارالمبية الاسيوية ورئيس اللجنة البارالمبية الدولية فقد تم تحديد الموعد مسبقا وذلك لحل بعض المعضلات التي تتعلق بالقوانين والتعليمات والتصنيف الطبي فضلا عن مشكلة قانون الاتحادات مشيرا الى ان اللجنة البارالمبية ستطرح الموضوع على طاولة اللجنة الدولية كون بعض فقرات هذا القانون تتعارض مع التضامن الدولي وقوانين اللجنة البارالمبية الدولية.

ونفى حميد وجود اجتماع للجمعية العمومية البارالمبية يقام على هامش الدورة ،وذكر ان الاجتماع سيعقد في شهر تشرين الثاني من هذا العام 2021 في الصين.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط