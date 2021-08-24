قادمة من بغداد الى نينوى.. ضبط عجلة محملة بـ”السمك التالف” في صلاح الدين

أعلنت مديرية شرطة صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، ضبط عجلة محملة بالاسماك غير الصالحة للاستهلاك البشري.

وذكرت المديرية في بيان أن “مفارز مديرية شرطة محافظة صلاح الدين والمنشآت /قسم شؤون السيطرات والطرق الخارجية تمكنت من ضبط عجلة حمل نوع افيكو محملة ب(٣ طن) من السمك التالف، غير صالح للاستهلاك البشري، قادمة من محافظة بغداد الى محافظة نينوى”.

واشارت الى، انه “تمت احالة العجلة مع سائقها الى قسم الجريمة المنظمة في تكريت لغرض اتخاذ الاجراءات القانونية اصوليا”.

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