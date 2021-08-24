قيمته مليار دينار.. القبض على متهمة بتزوير سند عقاري في بغداد

اعلنت وكالة شؤون الشرطة، اليوم الثلاثاء، القبض على متهمة بتزوير سند عقاري بقيمة مليار دينار وآخر بسرقة ٧٢ مليون دينار في بغداد.

وذكر إعلام الوكالة في بيان ان “مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب إجرام الكاظمية، تمكنت من القاء القبض على متهمة لقيامها بتزوير سند عقاري بقيمة مليار دينار ضمن منطقة الكاظمية، حيث تم تدوين أقوالها بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفها وفق أحكام المادة ٢٨٩ من قانون العقوبات وتقديمها إلى القضاء لتنال جزاءها العادل”.

واضاف ان “مفارز مكتب مكافحة اجرام النهروان القت القبض على متهم قام بسرقة مبلغ مالي قدره (٧٢) مليون دينار عراقي من إحدى الشقق السكنية في مجمع بسماية، مشيرا الى انه “وبعد التحري وجمع المعلومات تم نصب كمين محكم والقبض على المتهم الذي اعترف صراحةً بقيامه بسرقة المبلغ المذكور أعلاه بعد إجراء التحقيق معه”، لافتا الى “تدوين أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل”.

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