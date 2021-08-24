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منتخبنا الأولمبي يواصل تحضيراته في تركيا

يواصلُ منتخبنا الأولمبي تحضيراته في مدينة ازميت التركية، وذلك ضمن استعداداته لبطولة غرب آسيا والتصفيات المؤهلة لنهائيات آسيا تحت 23 عاماً. 

وقالَ المشرف العام لمنتخبنا الأولمبي، مهدي كريم في تصريح  إن المنتخب يخوض معسكر تركيا وسط أجواء مثالية، وبوحدتين تدريبيتين صباحية ومسائية، حسب المنهاج الذي وضعه الملاك التدريبي بقيادة التشيكي ميروسلاف سوكوب.

وأضافَ كريم: قد يكون هناك إجهاد لبعض اللاعبين في المعسكر، ولكن الغاية هي تأهيل اللاعبين بدنياً وفنياً. مؤكداً: أن المباريات الودية، التي سيخوضها المنتخب في المعسكر  يوم الجمعة المقبل أمام منتخب ليبيا الاول ونادي اوكي، ستتيح للمدرب التعرف على أداء ومردود اللاعبين في المباريات الودية، قبل خوض مباراتي منتخب الامارات الوديتين بداية الشهر المقبل.

وأوضحَ المشرف العام للمنتخب الأولمبي مهدي كريم : أن الملاك التدريبي سوف يعيد بعض اللاعبين إلى العراق بعد انتهاء معسكر تركيا، لكون هناك لاعبين محترفين سيلتحقون في دبي لمباراتي الامارات الوديتين، ولكن هذا لا يعني إبعادهم عن المنتخب نهائياً، بقدر ما هي رغبة المدرب لمشاهدة اللاعبين المحترفين في معسكر دبي الذي سيكون في أيام الفيفا دي.

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