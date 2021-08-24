منظمات دولية تحذر: الجفاف يهدد أكثر من 7 ملايين شخص في العراق

ترجمة / حامد احمد

مجموعة من 13 منظمة إغاثة إنسانية تعمل في المنطقة حذرت اليوم من ان اكثر من 12 مليون شخص في العراق وسوريا معرضين لحرمانهم من الموارد المائية والطعام والكهرباء جراء ازمة مياه حادة تواجههم، مطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه الازمة.

وجاء في تقرير المنظمات الدولية ان الجفاف والمعدلات القياسية لقلة هبوط الأمطار مع ارتفاع درجات الحرارة عبر المنطقة، كلها تشكل عوامل تعمل على حرمان اهالي من مياه شرب وسقي المزارع. كذلك تعمل على تعطيل امداد الطاقة الكهربائية في وقت تخلو فيها السدود من الخزين المائي، التي لها بدورها تأثيرات على اعمال بنى تحتية حيوية بضمنها المنشآت الصحية.

وقالت ان درجات الحرارة العالية الناجمة عن التغير المناخي تزيد من المخاطر وشدة حالات الجفاف. وقالت المنظمات الإنسانية التي تضم من بينها المجلس النرويجي للاجئين و منظمة CARE ومنظمة Action Against Hunger من بين منظمات أخرى، إن 7 ملايين عراقي على الأقل مهددون بالجفاف و حرمانهم من الحصول على المياه من النهر، مشيرة الى ان اكثر من خمسة ملايين مواطن آخر في سوريا سيحرمون من مياه النهر الذي يعتمدون عليه اعتمادا مباشرا.

في العراق، مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وبحيرات صيد الأسماك ومحطات انتاج الطاقة ومصادر مياه الشرب قد جفت من المياه. وجاء في التقرير أن محافظة نينوى من المتوقع ان ينخفض انتاج محصول الحنطة فيها بنسبة 70% بسبب الجفاف، في حين من المتوقع ان ينخفض انتاج الحنطة في إقليم كردستان بحدود النصف. وجاء في بيان المنظمات ان بعض العوائل في الانبار الذين ليس لهم سبيل للحصول على ماء من النهر ينفقون ما يقارب من 80 دولارا شهريا للحصول على الماء. المدير الإقليمي للمجلس النرويجي للاجئين، كارستن هانزن، قال “الانهيار الكامل للماء وإنتاج الغذاء بالنسبة لملايين من الناس في العراق وسوريا هو أمر وشيك. مع وجود مئات الآلاف من الناس ما يزالون نازحين في العراق، وكثيرون آخرون يفرون بارواحهم في سوريا، فان بروز ازمة المياه سيصبح قريبا كارثة غير مسبوقة تدفع الكثيرين للنزوح”. في حين قالت، نيرفانا شوقي، المديرة الاقليمية لمنظمة CARE لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ” الوضع يتطلب من السلطات في المنطقة والحكومات المانحة ان تتحرك بسرعة لإنقاذ حياة كثيرين في هذه الازمة الأخيرة التي تأتي وسط أزمات أخرى متمثلة بتفشي وباء كورونا وتدهور اقتصادي حاد وظروف امنية غير مستقرة. وما وراء ازمة المياه والغذاء الطارئة، فانهم يحتاجون على المدى البعيد الاستثمار في حلول مستدامة لازمة المياه”. المدير الإقليمي للمجلس الدنماركي للاجئين لمنطقة الشرق الأوسط، جيري غارفي، قال “من المتوقع اتجاه ازمة المياه هذه نحو الأسوأ. ومن المتوقع ان تزيد من حدة الصراع في منطقة هي أصلا تعاني من عدم استقرار. ليس هناك وقت نذخره، علينا ان نجد حلولا مستدامة تضمن وفرة الماء والغذاء الآن وللأجيال القادمة”.

كثير من المزارعين انفقوا مدخراتهم واوقعوا نفسهم في ديون من اجل الإبقاء على حياة حيواناتهم. حامد علي من منطقة البعاج، التي تعتبر احد اكثر المناطق تضررا بالجفاف في نينوى، قال “بسبب الجفاف لم استطع حصاد أي كمية من الحنطة هذا العام. والان انا مثقل بالديون”.

وفي تقرير نشره المكتب الاقليمي لمنظمة الهجرة الدولية IOM في العراق بتاريخ 22 آب الحالي ذكر ان احد أسباب تراجع عودة النازحين لمناطقهم في الفترة الاخيرة يعود لعامل الجفاف الذي اضر بمعظم المناطق الزراعية والريفية في البلاد.

وقالت منظمة الهجرة انها رصدت خلال الفترة المحصورة ما بين شهري أيار وتموز 2021 تسجيل ادنى معدل عودة للنازحين الى ديارهم منذ العام 2015، مشيرة الى ان ذلك يعود لعدة عوامل مشتركة امنية واقتصادية وكذلك لعامل الجفاف الحاصل في مناطق زراعية وريفية حول البلاد، حيث ان النازحين غير قادرين على العودة لمخاطر عواقب حالة الجفاف. وجاء في تقرير المنظمة “كثير من النازحين لا يستطيعون العودة لمناطقهم خشية مواجهتهم عواقب حالة الجفاف خصوصا النازحين الذين ترجع اصولهم لمناطق الحضر والبعاج من محافظة نينوى”. واستنادا لتقرير أصدرته الأمم المتحدة في حزيران فانه منذ خريف 2020 شهدت منطقة حوض البحر المتوسط معدلات منخفضة جدا من مواسم الامطار ساهمت في إيجاد ظروف جفاف في كل من العراق وسوريا. وقالت ان ازمة المياه رافقها تدنيا حادا بمناسيب تدفق المياه لنهر الفرات عبر تركيا على مدى اشهر، حيث انخفض من معدل 500 متر مكعب بالثانية خلال شهر كانون الثاني الى 214 متر مكعب بالثانية خلال شهر حزيران.

واستنادا الى الأمم المتحدة فان العراق يواجه ثاني اكثر موسم جفاف منذ 40 عاما بسبب قلة معدلات هبوط الامطار، أما سوريا فانها تواجه حاليا أسوأ موسم جفاف منذ سبعة أعوام.

عن reliefweb

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