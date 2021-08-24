نائب: تحالفات تتلقى أموالاً خارجية لتمويل حملاتها الانتخابية

كشف مرشحون ينتمون إلى تحالفات وكتل صغيرة تشارك في الانتخابات المبكرة، أن بعضا من الكتل والتحالفات الكبيرة والمتنفذة تلقت دعما ماليا من ثلاث دول لتمويل حملاتها الانتخابية لضمان وتأمين حصولها على أكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب المقبل، مؤكدين على أن مرشحي تلك التحالفات بدأوا بتوزيع سيارات نوع (جكسارة) لشخصيات عشائرية ومؤثرة مقابل منحهم ألف صوت في كل دائرة انتخابية.

وقال عامر الفائز النائب في البرلمان في تصريح لـ(المدى) إن “هناك كتلا وأحزابا سياسية تلقت دعما خارجيا لتمويل حملاتها الانتخابية في الاقتراع المزمع إجراؤه في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل”، مضيفا أن “تلك الاطراف تمول حملاتها الدعائية عن طريق فسادها المالي المستشري في مؤسسات الدولة”.

وكانت مفوضية الانتخابات قد أعلنت في الثامن من شهر تموز الماضي عن انطلاق الدعاية الانتخابية للمرشّحين والتي ستستمرّ لغاية الساعة السادسة من صباح يوم الخميس الموافق 7/10/2021.

وبين الفائز أن “ما لاحظناه هو قيام بعض المرشحين المنتمين لأحزاب وكتل معينة بشراء أصوات الناخبين في دوائرهم الانتخابية، بالاتفاق مع بعض شيوخ ووجهاء العشائر والشخصيات المؤثرة في تلك الدوائر”.

وأضاف رئيس تحالف تصميم المشارك في الانتخابات المبكرة أن “تلك الكتل والأحزاب بدأت بتوزيع سيارات نوع (جكسارة)، وأسلحة نارية كالمسدسات أو الرشاشات وقطع ارض، لبعض رؤساء العشائر أو الشخصيات المؤثرة مقابل تعهدهم بمنح مرشحيها في مناطقهم ألف صوت انتخابي”.

وحددت المفوضية العليا للانتخابات عدد الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الانتخابات البرلمانية بـ24 مليوناً و29 ألف و927 شخصاً، في حين يتنافس 3523 مرشحاً عن 83 دائرة انتخابية على 329 مقعداً في البرلمان.

وتابع أن “عملية شراء الذمم تكون من خلال المال السياسي الفاسد للحصول على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية”، منوها إلى أن هناك ثلاث دول تتنافس فيما بينها في تقديم الدعم المالي للحملات الدعائية لكتل وأحزاب معينة.

من جانبه، أوضح سربست مصطفى رئيس مجلس مفوضية الانتخابات الأسبق في تصريح لـ(المدى) أن هناك نوعين من المرشحين الذين سيشاركون في الانتخابات المبكرة، النوع الأول هم المرشحون المستقلون، والثاني هم مرشحو الأحزاب والذين رصدت لحملاتهم الانتخابية أمولاً كثيرة”. ووضعت المفوضية ضوابط لتنظيم الحملات الانتخابية تتمثل في منع الاعتداء على حملات المرشحين الآخرين، وأن لا تقترب الحملة الانتخابية مسافة 100 متر من أي مركز اقتراع، وكذلك على أن لا تتضمن الحملة الانتخابية دعوات إلى النعرات الطائفية والقومية والتكفيرية التي تدعو إلى زرع الكراهية.

ونوه بأن “الأحزاب الكبيرة تمتلك أموالا كثيرة لتمويل حملاتها الانتخابية على عكس الأحزاب الصغيرة التي لا تمتلك الأموال”، مبينا أن قوانين الانتخابات البرلمانية والأحزاب والمفوضية تحتاج إلى تعديلات من اجل مراجعة موضوع تمويل الحملات الانتخابية من خلال تحديد السقف المالي لكل مرشح ومعرفة مصادر هذه الأموال ووجه الصرف. وكانت المفوضية العليا للانتخابات في العراق قد أعلنت يوم السبت (10 تموز 2021)، تشكيل لجان لمتابعة حملات المرشحين في الانتخابات البرلمانية التي انطلقت الجمعة، ومن المقرر أن تستمر حتى موعد الانتخابات المبكرة المقررة في 10 تشرين الأول المقبل.

وأكد أن “من الصعوبة على مفوضية الانتخابات أن تصل إلى مصادر تمويل الأحزاب والكتل المشاركة في الانتخابات”، لافتا إلى أن “الحل الأمثل للمشكلة هو إجبار كل الأحزاب والكتل على فتح حسابات مصرفية لمعرفة أموالها”.

ولفت إلى أن “الغريب في الدعاية الانتخابية أنها لم تكن بالمستوى المطلوب مقارنة بالانتخابات الماضية كون أن الكتل والأحزاب والمرشحين حماسهم قليل بسبب وجود احتمالية لتأجيل الانتخابات المبكرة”.

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